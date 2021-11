lluita sindical

Judici Tècniques Especialistes d'Educació Infantil de Tarragona

Aquest matí s'ha celebrat el judici arran de la denúncia que les tècniques especialistes d'educació infantil han interposat contra el Departament d'Educació per denunciar l'abús de temporalitat que estan patint i reclamar la consolidació del seu lloc de treball.

Les TEEI són un col·lectiu que cobreixen places estructurals del Departament d'Educació des de fa 17 anys, i que pateixen una relació contractual de frau de llei, ja que cap govern ha endegat el procediment necessari perquè puguin consolidar la seva plaça.

Les treballadores porten més de dos anys organitzades en la Plataforma d'Interines TEEI de Catalunya, i lluiten plegades perquè el procediment d'oposicions que el govern va obrir el curs passat en el que s'han convocat les seves places, no impliqui la pèrdua del lloc de feina que fa tants anys que ocupen.

La seva lluita però, va més enllà del seu col·lectiu, ja que la situació de temporalitat la pateixen 800000 treballadors/es de la funció pública a tot l'estat espanyol.

Des de plataformes i sindicats s'han intensificat les mobilitzacions durant els últims mesos arran de la publicació del Reial Decret Llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, que podria implicar l'ERO encobert més gran de la història perpetrat per un govern, ja que no afavoreix la consolidació del lloc de treball de les persones que fa més de tres anys que les ocupen, que és el període que marca la llei per determinar la seva fixesa. Aquest decret, que ara té format de proposta de llei, ha estat esmenat per diferents partits.

Per aquest motiu, des de la Taula Sindical Unitària formada per CGT, CNT, IAC (USTEC, CATAC, FTC), COBAS, COS, Solidaritat Obrera va convocar una vaga general al sector públic al dia 28 d'octubre i en té prevista una altra per al proper dimarts 30 de novembre, on s'espera que també hi hagi un seguiment massiu.

Es dona la circumstància que al dijous dia 2 de desembre, al Congrés de Diputats, es votarà la proposta de llei per la regularització de personal temporal de l'administració pública, i amb les mobilitzacions es pretén que el redactat final reculli les indicacions de la directiva europea, i es reguli la situació de totes les persones treballadores que pateixen l'abús de temporalitat.