moviment veïnal

Mobilització veïnal a Ciutat Vella de Barcelona pel descans nocturn, la salut i la vida als barris

Les veïnes i veïns dels barris de Ciutat Vella exigeixen en un manifest a les autoritats municipals que vetllin i actuïn per fer complir les ordenances municipals pel que fa a l'ús de l’espai públic.

Apunten que fa temps que pateixen problemes derivats d’això, però en les últimes setmanes hem vist augmentar un ús massiu, incontrolat, incívic i cada cop més privatitzant de l’espai públic. Tot això perjudica greument la convivència i degrada progressivament els nostres barris.

Diuen que es troben greument afectats per aquest mal ús que se’n fa: sorolls nocturns fins a altes hores de la matinada, increment de terrasses ocupant voreres i carrers, circulació incontrolada d’enginys per qualsevol lloc produint sorolls molestos a qualsevol hora, botellots i festes pels carrers i places fins a altes hores de la matinada, que converteixen els nostres portals i carrers en urinaris públics.

Cada cop més, indiquen que els seus barris semblen un parc temàtic de la festa i de l’oci, un reclam turístic per fer qualsevol cosa amb la major de les impunitats. Sembla que les veïnes i veïns fem nosa per dur a terme tot això, i així ens veiem progressivament expulsats. Lloguers d’habitatges i locals comercials impossibles, falta de comerç de proximitat i d’ús corrent, nits d’insomni, ocupació massiva de carrers, encariment de preus.

Afirmen que les veïnes i veïns tenen dret a viure en els nostres barris dignament, tenim dret al descans, a poder dormir per les nits, a no suportar més sorolls, a poder caminar segurs pels carrers, a poder gaudir dels seus carrers i places, a un espai net i saludable.

Consideren que la situació actual ens és insuportable, i per això reclamen els seus drets i exigeixen que de les administracions la garantia que seran respectats, i no com ara que son constantment vulnerats.

Volem fer constar que la situació actual no és un fet puntual. Que cal un plantejament de futur per als nostres barris, que no poden seguir hipotecats al turisme, a l’especulació ni a la permissivitat absoluta. Creiem necessari proposar un pla de xoc especial per a Ciutat Vella per garantir el dret al descans i a la salut.