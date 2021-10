#PensemGlobalActuemLocal

Manifestació a Valencia contra l’ampliació del Port i Vaga estudiantil pel clima

Aquest divendres, la Comissió Ciutat-Port i Joventut pel Clima convoquen una manifestació contra l’ampliació del port de València i per l’emergència climàtic i vaga estudiantil climàtica. "En defensa de les platges, l’Albufera i el medi ambient, diem NO a la depredació del territori! Posem la natura i la salut al centre". Aquest dimecres han presentat una PNL contra la macroampliaciaó del Port a les Corts espanyoles. Llegiu: Solució espacial: Port de València.La geografia del capitalisme global de Carme Melo

La Comissió Ciutat-Port i Joventut pel Clima, el passat 24 i 25 de setembre, van fer una crida a la ciutadania perquè se sume a la manifestació del 22 d’octubre en contra de l’ampliació del port. Una mobilització que ha comptat amb unes jornades prèvies informatives i reivindicatives per defensar el territori, la salut i el futur de totes i tots els valencians enfront dels devastadors efectes lligats a l’ampliació del Port. Consideren que pels seus impactes ambientals, econòmics i socials, l’ampliació del Port de València és un projecte inassumible per a la comunitat, especialment en l’actual context de crisi climàtica que es viu.

La Comissió Ciutat-Port és una plataforma ciutadana de l’àrea metropolitana de la ciutat de València amb suport de més de 100 organitzacions, col·lectius o associacions del País Valencià, on destaquen l’Associació Veïnal de Natzaret, la plataforma veïnal El Litoral Per Al Poble, Ecologistas en Acción, Per l’Horta, Acció Ecologista-Agró, Intersindical Valenciana, CGT-PV i CCOO-Educació.

Aquestes organitzacions consideren "de vital importància la implicació del jovent i de tot l’estudiantat per plantejar una oposició transversal contra aquest tipus d’agressions», i recorden que «els joves, són i seran els habitants del futur d’aquest planeta" tal com ho recull Nosaltes La Veu.

"Està en les nostres mans lluitar per quina classe de planeta volem. Enfront de la inacció i destrucció climàtica dels nostres governants i elits financeres, els joves exigim posar la vida i la natura al centre, abandonant el creixement infinit i l’avarícia", han dit en un comunicat.

En aquest sentit, han assenyalat que «els científics fa molt que ens avisen que estem arribant a punts dels quals no podrem fer marxa enrere», ja que "el canvi climàtic, tal com es va evidenciar a l’últim informe de l’IPCC, és més ràpid i intens del que s’havia previst anteriorment". Per això, han insistit: "No tenim ni un dia més a perdre, s’han de dur a terme polítiques valentes i decidides per encetar una veritable descarbonització de l’economia i de les nostres vides. Hem de repensar el nostre sistema i models de consum: la pandèmia i posterior crisi de mercaderies ens ho ha deixat ben clar. La globalització i l’hiperconsumisme es mantenen en peu fent equilibris molt precaris que en qualsevol moment trontollaran".

A més, han indicat que "aquests canvis inajornables han de complir rigorosament amb dos principis elementals: la justícia social i la defensa dels drets humans». "Hem de ser conscients del nostre deute amb els territoris del Sud Global", atés que "durant dècades han sigut víctimes del colonialisme extractivista per facilitar un creixement desfermat a les grans potències mundials", han explicat.

Així, seguint el lema d’aquesta convocatòria parlen de sistemes i canvis globals mentre "la realitat és que ací mateix, a la nostra ciutat, podem trobar exemples perfectes de la ceguera i avarícia dels nostres governants i de les elits financeres». «Aquests ionquis dels diners i del creixement infinit ignoren el col·lapse climàtic i continuen amb la construcció de grans infraestructures que posen de nou en perill el nostre territori: l’ampliació de la CV-60 a la Safor, l’ampliació del Bypass de l’A7 a València i, com no, l’ampliació nord del Port de València", han reflexionat.

Segons aquests col·lectius: "L’ampliació del port no se sosté en cap dimensió: econòmicament serà ruïnosa, ens hipotecarem per servir MSC i no podrem invertir en altres coses, atès que la majoria de contenidors són de pas i no es vinculen a l’activitat econòmica del territori. Serem el magatzem de caixetes del món. Ambientalment serà l’estocada final de l’Albufera, dels seus arrossars i platges, de l’aire que respirem, l’anell metropolità de pobles i horta es veurà més fraccionat i asfaltat. Laboralment, un cop finalitzades les obres, i gràcies al nivell de robotització i automatització, molts llocs de treball seran destruïts".

Per això, han afirmat que «és el moment de fer front a aquesta crisi». "Es el moment d’actuar i tornar als carrers", ha conclòs.