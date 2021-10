CULTURA

Les famílies de Girona Est en contra de la fusió de les escoles de Font de la Pòlvora i Vila-Roja

També critiquen que la Generalitat i l’Ajuntament han pres la decisió sense consultar les famílies

El passat dia 18 de octubre es va saber que les escoles de Font de la Pólvora i Vila-Roja tindrien una distribució diferent de cares al curs vinent, quedant per una banda l’escola de Font de la Pólvora que acollirà a l’alumnat de 0 a 6 anys (infantil) i l’escola de Vila-roja es quedaria amb l’alumnat de 6 a 12 anys (primària). Això significa que el sector Est, que lidera els rànquings socioeconòmics negatius a la ciutat de Girona, comptarà amb una retallada de recursos.

Aquesta decisió és una decisió presa unilateralment per part del departament d’Educació i de l’Ajuntament de Girona, en cap moment s’ha consultat a les famílies dels alumnes, no s’ha fet cap treball amb la comunitat ni amb les barris per treballar el canvi.

Per aquest motiu les famílies exigeixen que es mantinguin les dues escoles amb les línies completes i que el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Girona no pretenguin estalviar recursos retallant-los dels barris on més es necessiten. Les famílies de Girona est demanen que es reforcin i es repensin les escoles, que es desenvolupin els projectes educatius i les metodologies necessàries per mantenir-les. Demanen també que es tingui en compte la comunitat educativa del barri i que es deixin de prendre decisions sense comptar amb nosaltres.

En cas que la decisió sigui irrevocable demanen i exigeixen poder prorrogar el canvi al curs 2024-2025, i poder tenir accés a una taula de diàleg conjunta amb el departament d’Educació, Ajuntament de Girona, direccions dels centre educatius i les famílies afectades. Aquest espai ha de servir per poder negociar i tenir la informació de tot el procés de la fusió de les dos escoles, a més de tenir veu i vot per decidir conjuntament amb el departament i l’ajuntament les condicions, tempos i metodologies.