La CUP qualifica d’absurd que Reus compri carregadors d’autobusos elèctrics quan seguiran funcionant amb gasoil

La Candidatura d’Unitat Popular de Reus denuncia la mala gestió de l’empresa municipal Reus Transport Públic, que ha demanat uns fons europeus ‘Next Generation’ per carregadors de busos elèctrics quan els actuals busos són de gasoil i no es preveu tenir-ne d’elèctrics. De fet, al 2019 l’empresa va renovar bona part de la flota amb autobusos de gasoil que no s’acabaran de pagar fins el 2030.

En aquest sentit, la formació anticapitalista ha carregat contra el gerent de Reus Transport Públic, Josep Maria Adserà, per sol·licitar aquests fons. Asseguren que el mateix Sr. Adserà va admetre que el dia que la ciutat tingui autobusos elèctrics, segurament aquests carregadors hagin quedat obsolets o s’utilitzi una altra tecnologia com l’hidrogen verd, la qual cosa consideren un malbaratament de diners i de recursos. Tanmateix puntualitzen que el finançament dels fons europeus “mai són del 100% i que la ciutadania haurà de pagar-ne una part”.

A més, la regidora cupaire Mònica Pàmies denuncia que a la passada reunió del Consell d’Administració de Reus Transport Públic es va fer votar un punt per demanar aquests fons quan en realitat ja s’havien sol·licitat al setembre. Una situació que considera irregular, ja que en aquest cas, “el vot és totalment inútil”. Tot i així, manifesta que la CUP va ser l’únic partit que es va mostrar en contra.

La CUP també ha volgut recordar que des de l’inici “han batallat” per deixar de banda el gasoil i avançar cap a un transport públic més sostenible i respectuós amb el medi ambient i la salut de les persones. Ara, en canvi, troben il·lògic que es faci aquesta inversió si no es podrà aprofitar de cap manera. Fins i tot expliquen que adquirir aquests carregadors elèctrics podria fer que “altres ajuntaments que sí ho necessitin es quin sense”.