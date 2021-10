Camp

La CUP impulsa un banc de terres públic

La Candidatura d’Unitat Popular-Un Nou cicle per Guanyar ha presentat una moció pel proper ple del Parlament de Catalunya on demana dotar la Llei 3/2019 de 17 de juny d’espais agraris de major potència i donar major capacitat d’intervenció a l’administració pública mitjançant l’exercici dels drets de tanteig i retracte per part de l’administració.

La formació defensa que Catalunya ha de tenir com un dels seus elements imprescindibles la creació de polítiques que garanteixin l'accés a la terra per totes i tots aquells que vulguin treballar-hi davant l’acaparament de la terra per part de fons d’inversió i grans empreses per un interès especulatiu.

El Govern ha de tenir el control del sòl i això cal que passi, entre d’altres, per desplegar el registre de terres en desús. Aquesta mesura ha de ser la base per a la creació d’un potent banc de terres perquè l'agricultura familiar pugui seguir sent una alternativa viable davant l'agricultura industrial i l'acaparament de terres agrícoles.

Per això la formació demana que s’iniciïn els procediment per dur a terme els canvis legislatius corresponents per tal que el Govern de la Generalitat tingui dret preferent d’adquisició de sòl agrari directament, o per mitjà de les seves entitats o empreses públiques, exercint els drets de tanteig i retracte i que s’estableixin per reglament les demarcacions territorials afectades per la preferència adquisitiva de la Generalitat.