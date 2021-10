lluita institucional

La CUP de Reus porta a ple el conflicte laboral de Villablanca i les diferents reivindicacions de treballadors municipals

El proper divendres 22 d’octubre, la Candidatura d’Unitat Popular defensarà en el ple municipal les diferents reivindicacions dels treballadors i treballadores de Villablanca Serveis Essencials, que des de mitjans d’agost estan en vaga indefinida. En aquest sentit, la CUP emplaça l’Ajuntament a instar el Departament de Drets Socials de la Generalitat a reunir-se amb el comitè de vaga per afrontar el conflicte existent. A més, els anticapitalistes presentaran una segona moció per tractar els conflictes laborals de les diferents empreses municipals i altres ens dependents de l’Ajuntament de Reus.

Pel que fa a la proposta de Villablanca, la portaveu del grup municipal de la CUP, Marta Llorens, explica que “quan una empresa privada es fa càrrec d’un servei que hauria de ser públic i essencial, aquesta només té un objectiu prioritari que és l’obtenció del benefici econòmic per davant la de la qualitat del servei i l’eficiència”. Segons explica a l’exposició de motius, aquest procediment va en detriment tant de les persones usuàries com de les condicions laborals de les treballadores.

A més, la CUP recorda la manifestació del comitè de vaga de Villablanca davant l’ajuntament el dia d’entrega dels Guardons de la Ciutat i expliquen que tot i que l’alcalde va accedir a les peticions de les treballadores perquè intercedís amb l’Empresa Pere Mata, va quedar en una falsa declaració d’intencions. De fet, subratllen que després de diverses reunions no s’ha arribat a cap acord, “una situació alarmant que pot desencadenar una situació límit tant per les treballadores com per les persones usuàries i les seves famílies”.

D’altra banda, la CUP també adverteix sobre la “crítica situació” dels treballadors i treballadores municipals per les diverses denúncies en clau laboral a empreses municipals i altres ens que depenen de l’ajuntament, com són Reus Transport Públic, la Fundació Educativa i Social i el Centre MQ de Reus. Segons consideren, el consistori hauria de tenir en compte la visió dels treballadors i treballadores d’aquests organismes, ja que aporten un altre punt de vista més tècnic i basat en l’experiència que no pas els representants polítics i administradors. En aquest sentit, demanen crear una comissió especial de treball entre comitès d’empresa, presidències d’empreses municipals, fundacions, organismes autònoms i Regidoria de Recursos Humans per tal d’afrontar els conflictes laborals actuals.

Fins i tot el grup municipal ha organitzat una xerrada per donar veu a les diferents reivindicacions de les treballadores municipals, on hi participaran representants de diverses empreses municipals. La xerrada, que serà oberta al públic, es durà a terme dimecres dia 20 d’octubre a les 19:30h a la Sala Santa Llúcia de Reus.