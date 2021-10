Per la república

L'ANC emplaça el Govern a preparar-se per la ruptura

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha presentat aquest matí la valoració dels primers 100 dies de govern . Aquest informe, que es farà trimestralment, s'ha realitzat comparant el Pla de Govern i les accions realitzades amb el decàleg de l'Assemblea.Amb aquesta iniciativa, l'entitat preténrespecte a la tasca que realitzen els electes. En definitiva, es vol ajudar a la ciutadania a prendre decisions informades, abans i després de les eleccions.Per tal d'elaborar aquest informe s'ha tingut en compte en quin punt es troben les propostes que recull el decàleg de l'Assemblea: no previst, parcialment previst, previst, execució parcial i executat.En la roda de premsa de presentació de la fiscalització, la presidenta de l'Assemblea, Elisenda Paluzie, ha explicat que ": respecte per la voluntat dels electors, sobirania i no cooperació institucional i construcció de la Institució pròpia"."En alguns àmbits sectorials que són necessaris per preparar el país per la ruptura,". Aquestes avaluacions "tenen un caràcter propositiu", ha afegit la presidenta de l'Assemblea.Paluzie ha conclòs que "aquests dos anys no seran perduts si realment es prepara el país per poder afrontar una futura ruptura amb l'Estat.".Per la seva banda, el coordinador de la Comissió d'Estratègia i Discurs, Arnau Padró, i el secretari nacional Jordi Domingo, han estat els encarregats de desgranar els diferents punts del decàleg tot analitzant el Pla de Govern i l'acció realitzada fins aquest moment.En aquest enllaç es poden consultar totes les valoracions dels diferents punts del decàleg.