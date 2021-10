LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem alerta que Girona podria perdre 9,5 milions d’euros si no s’executen les inversions abans d’acabar l’any

· “La manca de diligència del govern podria costar milions d’euros a la ciutat”, ressalta Cristina Andreu

El març passat Guanyem Girona va permetre desencallar un paquet d’inversions de 10 milions d’euros. Ara, en una roda de premsa el principal partit a l’oposició ha volgut fer balanç de l’estat de compliment dels acords. En primer lloc la regidora Cristina Andreu ha volgut destacar que la intervenció de la seva formació en aquestes inversions va permetre capgirar-les, “dedicant la importància pressupostària que es mereix la lluita per un habitatge digne, a les mesures per frenar el xoc climàtic i a la dotació dels barris d’equipaments”. Tanmateix, la regidora ha explicat que a finals de setembre, quan van consultar l’estat dels projectes, hi havia 9,5 milions d’euros que encara no s’havien adjudicat del total de 14,4 milions previstos. “La manca de diligència del govern podria costar milions d’euros a la ciutat perquè si no es mobilitzen els diners abans d’acabar l’any es podrien perdre”. Aquestes inversions formen part d’una despesa extraordinària que l’Estat va permetre fer als ajuntaments eliminant el sostre de dèficit amb la condició que es gastessin abans d’acabar el 2021.

D’altra banda, la regidora Cristina Andreu ha valorat l’estat d’execució dels projectes que Guanyem hi va introduir.

A hores d’ara encara no s’ha trobat cap espai a Sant Narcís per a ús d’un nou local social (200.000€), com tampoc s’ha pogut comprar cap local a l’Eixample per ubicar-hi el Centre Cívic acordat (300.000€). Un altre compromís del govern cap a Guanyem era l’agilització de la compra d’un local a Vista Alegre i un altre a Can Gibert. L’increment de diners introduït per Guanyem permetia accelerar la compra dels espais però la regidora de la formació ha denunciat que a dia d’avui “continua tot aturat i no sembla que les entitats en puguin començar a fer un ús properament”. Sí que s’ha avançat en l’adquisició d’un local per a l’Associació de Veïns de Montjuïc.

Sobre els 4 milions d’euros en compra d’habitatge, des del principal partit a l’oposició indiquen que a dia d’avui se n’han executat només 680.000€ i que prop d’1 milió més està en vies d’adquisició. Això suposa que el govern ha mobilitzat prop de la meitat de la partida prevista. Andreu ha demanat que “s’accelerin les compres perquè a final d’any no es perdi ni un sol euro que pugui ser mobilitzat per frenar la precarietat habitacional que pateix la ciutadania gironina”.

Finalment, la regidora de Guanyem ha lamentat que el govern mantingui “poques ganes de compartir la informació i que prengui decisions unilateralment”. Ho ha exemplificat amb l’anunci recent de col·locar fanals que s’activen quan algú hi passa al carrer Figuerola. La regidora ha recordat que Guanyem va aconseguir 1,1 milions d’euros per millorar l’enllumenat i aconseguir que sigui més eficient energèticament però que el govern en cap moment els ha informat d’aquesta prova pilot: “No en tenim ni idea de quants diners ha costat aquest experiment fet amb els diners que nosaltres volíem que es repartissin per una millora de l’enllumenat a més barris i de la qual ens n’hem assabentat per la premsa”.

D’altra banda, la també regidora Laia Pèlach ha continuat valorant l’acord de pressupost de l’any 2019. En primer lloc ha recordat que Girona manté els comptes aprovats amb Guanyem degut a la decisió del govern de Marta Madrenas de prorrogar-los l’any de la pandèmia. Així mateix, Pèlach ha destacat que això ha donat un any de marge més per desenvolupar les propostes pactades amb Guanyem, tot i que ha advertit que el govern s’ha quedat “molt lluny d’assolir els mínims desitjables”.

La bateria de projectes pressupostats que el govern no ha complert inclou la pacificació d’un carrer a Pla de Palau-Sant Pau, un altre a Sant Narcís així com el tall de trànsit periòdicament a Joan Maragall per revifar el comerç de la zona. Tampoc s’ha donat resposta a una proposta de Guanyem per dinamitzar conjuntament amb Salt la zona fronterera del parc Núria Terés, ni s’ha arribat a convocar mai una taula per reformular Temps de Flors.

Pèlach ha assenyalat que al calaix també hi continua havent el desenvolupament d’un menjador social per a la gent gran a l’Esquerra del Ter així com un Espai Jove al mateix sector o la inauguració d’una Oficina Energètica Municipal. En matèria d’habitatge la regidora de Guanyem també ha lamentat que no tenen cap notícia sobre el compromís de mobilitzar dos solars de titularitat municipal de Can Gibert per impulsar un projecte d’habitatge cooperatiu i un altre per construir-hi habitatge protegit.

Pèlach sí que ha celebrat que s’hagi complert amb el compromís d’eleborar un estudi d’impacte dels pisos d’ús turístics, que finalment servirà per desenvolupar una moratòria: “L’estudi ha evidenciat el que ja ens imaginàvem: que Girona té un greu problema amb l’habitatge i que els pisos turístics en són part. Ara l’Ajuntament està obligat a actuar”. D’altres propostes introduïdes per Guanyem i que sí que s’han complert són l’estabilització de quatre places de serveis socials i la contractació de dues educadores més per a les escoles bressol públiques.

Tanmateix, des de Guanyem es mostren “molt poc satisfets” amb la capacitat de compliment del govern: “han tingut dos anys per fer la feina d’un any i tot i així les mancances continuen superant els compliments”, ha reblat Pèlach.

Pressupostos i ordenances 2022

Finalment Guanyem també ha explicat l’estat de les negociacions dels pressupostos i ordenances del 2022. La regidora Andreu ha anunciat que s’han reunit amb el govern i que la seva formació ha traslladat a l’equip de govern de Junts i ERC que abans de negociar amb més profunditat la proposta de pressupostos caldria fer-la pública: “Ens sembla important que la ciutadania pugui valorar els projectes concrets i els canvis de partides respecte l’any anterior”. Per acabar la regidora ha explicat que el govern no sembla tenir gaire interès de negociar amb Guanyem. “L’any passat el govern de Junts i ERC van estar a punt de tancar els comptes amb el PSC i potser enguany estan prioritzant-los a ells o els regidors no adscrits de Ciutadans”, ha reblat.