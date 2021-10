lluita institucional

Dura crítica de la CUP Reus al govern municipal: Opacitat, despotisme i la intenció de vetar l’activitat de fiscalització de l’oposició

La Candidatura d’Unitat Popular de Reus ha criticat durament el modus operandi del govern municipal, format per Junts, ERC i Ara Reus. En roda de premsa, la portaveu de la CUP Marta Llorens ha denunciat diversos fets que denoten “opacitat, despotisme i intenció de vetar la fiscalització de l’oposició”, com reunions de consells d’administració atapeïdes o superposades o bé el fet d’enviar més de 360 documents en relació a les ordenances i els pressupostos municipals a pocs dies abans de la comissió informativa. Entre altres, també recriminen que el govern no els hi donés el detall del pla d’inversions al·legant que no es tenien els números i, en canvi, exposar aquesta mateixa informació el dia següent en premsa.

A més, el grup municipal denuncia l’actitud triomfalista i escenificada del govern en la seva gestió quan realment no s’està donant tota la informació. En aquest sentit la CUP subratlla que des de l’inici del mandat els impostos augmenten entre un 11% i un 20%. D’altra banda, critiquen que la majoria de bonificacions s’adrecen a les classes benestants, com és el cas de la instal·lació de plaques fotovoltaiques, la compra d’un cotxe elèctric o el cobrament de l’IBI segons els metres quadrats i no segons la renda. La CUP també ha volgut posar sobre la taula que mentre treballadors i treballadores municipals no se’ls hi assegura cobrar el 100% de les seves DPO es continuen creant alts càrrecs de direcció amb sous de 80.000€ l’any.

Pel que fa al pla d’inversions, la CUP titlla que la majoria d’aquestes es sustenten en Fons FEDER i ajudes europees que ningú assegura que es rebin. Recorden el cas de la renovació de contenidors intel·ligents, que no es va dur a terme al perdre els fons europeus que Medi Ambient va sol·licitar. En aquest sentit, el grup cupaire es pregunta si l’ajuntament tindrà capacitat pressupostària per continuar amb les inversions sense l’ajuda europea. Per exemple, el cas de la remodelació del Mercat Central, depèn del 90% del finançament europeu.

A banda d’això, el grup municipal es mostra en contrari a continuar amb l’externalització del servei de la brossa, de la gestió privada del nou Centre Aquàtic i de Fitness o de la inversió a SIRUSA, la incineradora de residus, ja que consideren que “va en direcció contrària als objectius de desenvolupament sostenible”. Finalment, critiquen que no s’ha fet cap estudi socioeconòmic per justificar la retirada de les ajudes Covid, tot recordant les paraules de la vicealcaldessa Noemí Llauradó, que al·legava la millora de la situació perquè "ja hi ha totes les terrasses plenes”.