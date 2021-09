Per la República

Presentació a Salt del llibret "La lluita per la República Catalana independent. Línies d'acció política principal"

Dimarts passat, va tenir lloc al Casal Independentista de Salt la presentació del llibret sobre Estratègia Independentista editat per Poble Lliure "La lluita per la República Catalana independent. Línies d'acció política principal".

Ramon Muñoz, membre del Casal Independentista, exregidor per IPS i militant de Poble Lliure, va explicar la necessitat de fer aquests debats i de l'encert de Poble Lliure de fer una proposta concreta per lligar la necessària confrontació política com a mesura d'ampliar la correlació de forces. Per tal de recuperar la necessària aliança entre poble i institucions, era imprescindible que la Generalitat deixés de personar-se com a acusació davant dels independentistes - ha afegit.

Arnau Comas, membre del Secretariat Nacional de Poble Lliure, va detallar els diferents aspectes que es destaquen al llibret, tot

indicant quines eines ens mancaven l'any 2017 i quines cal començar a organitzar des d'ara mateix. En va destacar tenir una eina sindical en clau nacional com La Intersindical i noves estructures republicanes com pot esdevenir el Consell per la República.

També en va destacar que des de la Generalitat es poden començar a impulsar tant la banca pública com una energètica pública que són eines necessàries.