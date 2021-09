Posicionament de la secció sindical de l'Associació Nuclear d'Ascó i Vandellós (ANAV) davant les declaracions de Foro Nuclear

La Intersindical

Arran de les informacions publicades des de Foro Nuclear, i el recull qüestionable a la intranet d'ANAV (Associació Nuclear d'Ascó i Vandellós), on s'amenaça al Gobierno del Reino de España amb el tancament de les centrals nuclears; des de la secció sindical de La Intersindical a ANAV volem expressar que:



1.- Som més de 1.000 treballadors directes a les centrals catalanes i uns 2.000 indirectes que estem veient estupefactes com les nostres vides, la nostra feina, s’utilitza per a pressionar al govern d’Espanya i mantenir els beneficis actuals.



2.- La continuïtat de la energia nuclear haurà d’estar supeditat a un anàlisi econòmic, tècnic, ambiental i d’impacte tarifari, no al caprici de les grans empreses de l'oligopoli energètic i a la seva necessitat d incrementar beneficis, ni als interessos partidistes de les formacions polítiques.



3.- Exigim a la Generalitat de Catalunya i al Gobierno de l'estat espanyol que s'actuï amb responsabilitat i que es decideixin les càrregues impositives adients per a aquesta activitat , deixant absolutament al marge de qualsevol negociació els llocs de treball dels professionals que cada dia contribuïm a que la instal·lació gaudeixi d'una explotació segura i eficient.



La Intersindical - ANAV

Països Catalans