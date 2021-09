Per la República

L'independentisme omple de nou els carrers contra la repressió i per la llbertat

Des de primera hora d'aquest divendres, gairebé un miler de persones ha tallat durant tot el matí la Diagonal a la ciutat de Barcelona a prop del consulat italià i cap al migidia, també han hagut concentracions a Girona per protestar per la detenció del president Carles Puigdemont. Mentre a la resta del pais es preparaven concentracions per omplir les places dels Ajuntaments, aixi com actes reivindicatius. Tot i l'alliberament del president, s'han mantingut les convocatòries i així com la de la mobilització de diumenge a Barcelona.

Demanen a Europa que intervingui i que la negociació passa per la fi de repressió. Així com crides a la mobilització permanent.

Sota aquestes coordenades s'han desenvolupant les concentracions d'aquest vespre arreu del país convocades per l'ANC, Òmniu Cultural, el Consell de la República i l'Associació de Municipis per la Independència (AMI). També s'han sumat, els CDR, la Intersindical, ERC, JxCat i el conjunt d'organitzacions de l'independentisme combatiu.

Com es natural, on s'han aplegat més gent han estat a Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida. Cal destacar també les Manresa, Terrassa, Sabadell, Riudoms, Reus, Arbúcies, Tremp, Premià de Mar, Mataró, Berga, Sant Feliu de Guixols, Solsona, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Vic, Cadaqués, Figueres, Badalona, Granollers,... Així com també a Perpinyà

⬛⬜ Aquest vespre sortim a les places de tot el país per denunciar la persecució que pateix el president Puigdemont, i la resta de persones represaliades, per part de l'Estat espanyol.



❗Prou repressió, #independència! #IndependènciaÉsLlibertat pic.twitter.com/6lMKEoM9eB — Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) September 24, 2021