L’Escola d’Estiu de la CUP supera registres amb 700 inscripcions

La CUP celebrarà aquest cap de setmana, 4 i 5 de setembre, la cinquena edició de l'Escola d'Estiu: "L'alegria que no cedeix". Aquesta se celebrarà a Granollers, concretament a l'espai Roca Umbert, i reunirà una setantena de ponents en diferents taules de debat. A dia d'avui, ja compta amb més de 700 inscripcions, superant, així, la quarta edició.

“L'Escola d'Estiu és un espai ampli pel conjunt de l'esquerra independentista dels Països Catalans. Un lloc de trobada per l'horitzó anticapitalista, que vol servir com a motor per tenir una vida digna", ha explicat l'encarregada de l'Escola d'Estiu de la CUP, Laura Vega, durant la presentació de l'esdeveniment, fet aquest matí al mateix espai Roca Umbert de Granollers, juntament amb Josep Maria Gotan, de CUP Granollers, i Edgar Fernández, Portaveu del Secretariat Nacional de la CUP.

En aquest sentit, Vega ha destacat que "l'escola és l'aportació de la CUP en la generació d'institucions populars on el debat i la producció de pensament no siguin per obtenir títols, sinó per transformar la societat".

A les 24 xerrades hi participaran ponents de nivell internacional com Jodi Dean, Marcello Musto, Asad Haider, Sarah Farris o Jason W.Moore; a escala estatal hi haurà Santiago Alba Rico, Belén Gopegui, Montserrat Galcerán o César Remdueles, entre altres; i a escala nacional Fermí Rubiralta, Albert Noguera o David Fernández.

L'Escola d'Estiu de la CUP comptarà, també, amb més de 12 entitats de cultura i producció crítica i radical, entre les quals hi haurà Top Manta, La Flama, Miarma Riot, Catarsi així com de les editorials Lo Diable Gros, Tigre de Paper, Bellaterra, Edicions del 1979, Sembra Llibres, Traficantes de sueños, Pagès, Katakrak.

També hi haurà un espai de cinefòrum, amb el passi de “El año del descubrimiento” i debat amb el guionista del documental Raúl Liarte i membre del Sindicat ADELA i de “White Riot” seguit del debat sobre la cultura com a element polític generador de comunitat.

Tant dissabte com diumenge estarà habilitada "l'escoleta", un espai d'aprenentatge pels més petits mitjançant el joc i la cultura, amb activitat pròpia pels majors de tres anys i ludoteca per a totes les edats.