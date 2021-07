Ni presos ni exiliats

Sindicalistes de CCOO per la Independència i la República demanen a Pacheco que rectifiqui en relació a la campanya per ll'Amnistia

Les paraules del secretari general de CCOO, Javier Pacheco desmarcant-se de l'Acord per l'Amnistia i l'Autodeterminació no van agradar al sector Sindicalistes de CCOO per la Independència i la República, ja que en un comunicat han demanat una rectificació. Aquest sector de CCOO ha manifestat en un comunicat que les paraules de Pacheco no refecteix el que es va acordar al Congrés de fa poc d'un mes:

Davant les declaracions de Javier Pacheco sobre l’amnistia i l’autodeterminació al diari ARA

A finals de maig, fa només un mes i mig, el 12è Congrés de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya aprovava gairebé unànimement una resolució que entra en el conflicte polític entre Catalunya i l’Estat espanyol i, entre altres coses , diu:

“El contenciós no se solucionarà a través dels tribunals. Cal desjudicialitzar el conflicte i tornar- lo a la política. La normalització democràtica requereix trobar una solució àmplia a totes les persones amb causes obertes per exercir els seus drets socials i polítics de forma pacífica.

[...] En aquest sentit, entre aquests mecanismes legals hi ha qui defensa la via de l'amnistia, altres l'indult o també la reforma del Codi penal. Des de CCOO de Catalunya sempre hem defensat qualsevol forma legal que sigui fruit d'un acord polític entre partits i institucions per arribar a una solució democràtica.”

És, doncs, una resolució política a la qual va costar molt arribar, però al final hi va haver consens. Ara les declaracions del secretari general, Javier Pacheco, trenquen el consens. Pronunciar-se en contra d’un possible acord i aliança de país que inclogui l’amnistia i el dret a l’autodeterminació dient que “la política” l’han de fer exclusivament els partits, va en contra de la resolució aprovada. A més, ho fa en un context d’agreujament de la repressió que demostra que no n’hi ha prou amb 9 indults. I no només és la resolució: l’enquesta que va fer el sindicat va manifestar que les dues terceres parts de l’afiliació volen exercir el dret a l’autodeterminació.

Considerem que les declaracions de Javier Pacheco no són neutrals: fan prevaldre precisament una política, la contrària a participar en la lluita per l’amnistia i el dret a l’autodeterminació, per sobre de la que acaba de decidir tot el Congrés. Sens dubte, el secretari general del nostre sindicat té tot el dret a tenir la seva opinió política i a estar afiliat a un partit determinat, però creiem que en cap cas no pot manifestar públicament una posició contrària a la política del sindicat. Menys encara quan ni tan sols ha escoltat la proposta de viva veu que li volia transmetre el President del nostre govern de la Generalitat. És una falta de respecte que deixa molt malament el nom de les Comissions Obreres.

Els sindicalistes que dins de Comissions som partidaris de la independència i una República Catalana exigim una rectificació pública d’aquestes declaracions. No ens representen. No representen el consens del sindicat. El secretari general ha de representar el conjunt d’afiliats i afiliades especialment en aquells temes, com aquest, que requereixen un escrupolós respecte pels drets humans i democràtics, ja que són la política de tot el sindicat i no només d’una part.

CCOO no ha estat mai neutral ni s’ha quedat al marge quan hi ha un conflicte polític que afecta els drets humans i la democràcia. Això és el que vam aprovar al 12è Congrés i volem que s’apliqui la resolució. Esperem que es produeixi una rectificació a les declaracions aparegudes al diari ARA en els propers dies.