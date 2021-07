no tenim rei

Protestes i crema de fotografies per la presència del rei a Barcelona

Convocats per l’ANC i el CDR davant el CaixaForum (Barcelona), per protestar contra la presència del rei espanyol, aquest dijous a la tarda, en motiu del lliurament dels premis de la Fundació Princesa de Girona. L'acte havia estat organitzat per la casa reial i per aquest motiu no ha comptat amb l'assistència de cap membre del gpvern.

La concentració ha començat a les 19:30 hores i s’ha allargat més enllà de les 20 hores sense cap incident. “Catalunya no té rei” i “Fora el Borbó per lladre i per cabró” han estat unes de les proclames, a més dels crits habituals a favor de la independència, la república catalana, i l’1-O.

Els concentrats s'han reunit en un ambient reivindicatiu però distès amb la intenció de mantenir el testimoni de la reivindicació independentista davant el monarca. I han aprofitat per cremar fotografies de Felip VI, que ja portaven impreses.