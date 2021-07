ITÂLIA

La Justícia italiana confirma les cadenes perpetues per 14 persones involucrades en el l'Operació Còndor

El Tribunal Suprem italià va confirmar ahir divendres la sentència definitiva a cadena perpètua per a 14 repressors sud-americans per la desaparició i mort d'una vintena d'opositors d'origen italià en el marc de el Pla Còndor, executat per les dictadures sud-americanes en les dècades de 1970 i 1980.

Els jutges de la Cort de Cassació de Roma, la màxima instància judicial a Itàlia, van pronunciar la sentència a terme de dues jornades de deliberacions i van haver de reduir la llista de 21 repressors a 14 per la mort de diversos d'ells.

Un grup de 23 militars i policies d'Uruguai, Bolívia, Perú i Xile, responsables d'intervenir en operatius militars pactats entre les dictadures sud-americanes per segrestar i executar els dissidents, havia estat processat i condemnat el 2019 a cadena perpètua per la Cort d'Apel·lació italiana.