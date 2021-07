Lluita institucional

La CUP Tortosa porta al ple la moció de la Vaga Feminiista per garantir el dret a la interrupció voluntària de l'embaràs i el rebuig a la condemna de presó a Marcel Vivet

La CUP Tortosa ha presentat avui les dues mocions que presentarà per a la seua aprovació al Ple del pròxim 5 de juliol. La moció per garantir el dret a la interrupció voluntària de l’embaràs a la xarxa de serveis públics de salut de Catalunya ha estat entrada a petició de Vaga Feminista. Esta moció, així com la moció de la PAH per a garantir el dret a l’habitatge, van ser enviades a la majoria de grups municipals de l’Ajuntament de Tortosa.

Com que només es poden presentar dues mocions, la CUP Tortosa i Movem van decidir garantir el debat i el suport per part dels dos grups de les 2 en el Ple municipal del pròxim 5 de juliol. La formació se suma així a les reivindicacions de Vaga Feminista i de la PAH Terres de l’Ebre.

Per altra banda, presentaran una moció en suport a Marcel Vivet i de rebuig a la sentència de l’Audiència Provincial que el condemna a cinc anys de presó. La moció també pretén denunciar les més de 3.000 persones encausades des de 2017 al

país, i el paper del govern de la Generalitat que és presenta com a acusació particular en

més de 70 casos, inclòs el de Marcel.

De la mateixa manera, la moció preveu exigir al govern de la Generalitat que es retiri de totes les causes obertes per l’exercici del dret a la lliure manifestació, i que s’aturi la repressió contra el moviment independentista.