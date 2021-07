Avortament

La CUP segueix posant de manifest les dificultats de les dones rurals de l’Alt Pirineu i l’Aran per avortar voluntàriament

Argimon afirmava la setmana passada que el dret a l’avortament no s’està complint, i la CUP continua reclamant que es garanteixi la interrupció voluntària de l'embaràs (IVE) al sistema sanitari públic del hospitals pirinencs.

Ahir, en roda de premsa davant de la seu de la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, la CUP ha anunciat diverses accions que han iniciat amb l'objectiu que el Departament de Salut garanteixi les interrupcions voluntàries de l'embaràs (IVE) a la sanitat pública.

Núria Sauquillo, membre de CUP Pirineu i Aran, ha recordat les barreres que les dones d’aquest territori es troben a l'hora de realitzar un avortament i ha denunciat aquest és un dret que fa més d’11 anys que ha estat vulnerat a les 6 comarques que integren la Regió Sanitària, on no es permetia avortar ni farmacològicament ni quirúrgicament. Tot i que a dia d’avui ja hi ha com a mínim dos hospitals on suposadament es practica l’avortament voluntari pel mètode farmacològic (Hospital Comarcal del Pallars i Hospital de Cerdanya), els hospitals de referència de la demarcació continuen sense assumir els avortaments quirúrgics "vulnerant la lliure elecció de mètode, i imposant un desplaçament que molts cops les dones no poden assumir i que contribueix a fomentar el greu desequilibri territorial d’aquest territori". Sauquillo ha anunciat que l'organització ha entrat una bateria de preguntes a la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran "amb l'objectiu de demanar transparència, evidenciar la vulneració del dret a l'avortament i pressionar al Departament de Salut perquè inclogui l'IVE en la cartera de serveis públics". També ha exposat algunes dades com que durant el 2020 el 67% dels professionals de la demarcació es van acollir al dret de l’objecció de consciència, molts d’aquests vinculats a centres sanitaris amb presència de l’església catòlica, i que durant el 2019 a un 40% de les comarques catalanes, entre elles les que integren aquesta Regió Sanitària (Val d'Aran, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alta Ribagorça, Cerdanya i Alt Urgell) no es va disposar de cap centre autoritzat per realitzar IVE farmacològiques.

Per la seva banda, Pau Juvillà, diputat de la CUP al Parlament, ha titllat d'urgent el desplegament de la Llei Orgànica 2/2010 per part del Departament de Salut i ha denunciat que la privatització de l'avortament vulnera el dret a les dones de ser tractades en el sistema públic “posant en risc la integritat física i psíquica d'aquestes, ja que quan una dona surt del circuit públic de salut i es deriva a un centre privat els riscos per la salut d'aquesta incrementen".

Per tal de blindar aquest dret, el diputat ha exigit al Departament la creació d'unitats especialitzades als hospitals de referència i la rescissió tots els contractes o convenis públics amb centres sanitaris que tinguin com a mandat institucional objectar i no oferir el servei d'avortament.

Finalment, Juvillà ha recordat la tasca feta pel grup parlamentari fins al moment, que va presentar el passat mes de maig una Proposta de Resolució per garantir la interrupció voluntària de l'embaràs al sistema sanitari públic, ha interpel·lat a l'actual govern de la Generalitat a través del registre de preguntes i la petició d'un informe sobre desplegament de la llei de l'avortament i que al ple d’aquesta setmana interpel·larà al conseller de Salut de la Generalitat.