Disney+ encara no ofereix en català 144 llargmetratges que han estat doblats amb diners públics

n una versió en català que ja ha estat finançada amb diners públics. La campanya Volem Disney+ en català ja ha recollit més de 31.000 signatures i, en part, gràcies a aquesta pressió social l'octubre de 2020 Disney+ va incorporar les dues primeres versions en català. Recentment hi ha afegit més d'una trentena de títols, però, malgrat aquest pas endavant, encara som lluny d'acomplir l'objectiu.



Tal com d'un total de 990 llargmetratges, n'hi ha 144 que no estan disponibles en català malgrat que existeixi una versió doblada en aquesta llengua. Aquestes versions han estat finançades o bé per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o bé per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), concretament 77 i 102 llargmetratges respectivament. A més, moltes d'aquestes adaptacions al català van ser encarregades i pagades directament a la Corporació Disney perquè es poguessin projectar a les sales de cinema. És a dir, la multinacional és propietària de moltes d'aquestes versions finançades per la Generalitat i, per tant, encara és més greu que no estiguin incloses a la seva plataforma de vídeo sota demanda.



Més enllà dels llargmetratges doblats, que és el contingut que Disney+ tampoc no inclou altres continguts que ja existeixen en català gràcies al finançament de la Generalitat de Catalunya, com pel·lícules subtitulades o sèries. A més, entre les opcions lingüístiques de la interfície no hi ha el català, mentre que sí que compten amb algunes llengües amb menys parlants que la nostra. Malauradament, la plataforma tampoc no té disponible en català l'avís legal ni les condicions de compra i, per tant, està incomplint el Codi de consum de Catalunya.



Disney+ Espanya té més contingut en llengües estrangeres que en català



Actualment, a la plataforma només hi ha 36 pel·lícules doblades en català. L'última incorporació, Jungle Cruise, s'hi ha afegit aquest 30 de juliol i ha estat estrenada alhora a la plataforma i als cinemes, en tots dos casos doblada en català.



D'aquestes 36 pel·lícules, no n'hi ha cap que hagi estat doblada per la CCMA, totes han anat a càrrec de Política Lingüística. Aquest fet representa una limitació preocupant amb vista a la incorporació de nous llargmetratges, ja que la majoria dels doblatges existents que es podrien incloure avui mateix a Disney+ han estat finançats per la CCMA.



A través del portal DsnyPlusES, que permet filtrar per idioma els títols de la plataforma, també s'ha pogut observar que a l'Estat espanyol Disney+ ofereix molts més títols en algunes llengües estrangeres que en català, fins i tot en el cas de llengües molt menys parlades que la nostra. És el cas, per exemple, de l'islandès, que amb només 300.000 parlants té 91 pel·lícules disponibles a l'Estat espanyol, o del noruec, que, amb uns 5 milions de parlants, en té 328.



