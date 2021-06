Covid-19

La Intersindical, únic sindicat que creix a Catalunya l'any de la pandèmia

La Intersindical va ser l'únic dels principals sindicats de classe que va augmentar el nombre de delegades i delegats a Catalunya el 2020. Un any en què, a causa de la pandèmia, molts processos d'eleccions sindicals van quedar ajornats i, per tant, va caducar el mandat de molts representants sense que se'n triés qui els substituís. En concret, el nombre de delegades i delegats electes i amb mandat vigent va caure l'any passat dels 52.582 a 50.261 -2.321 menys- i, malgrat això, la Intersindical va incrementar els seus en 93, fins als 904 -juntament amb els sindicats amb què manté protocol de relacions, com la Federació d'Estalvi de Catalunya.

Es tracta de dades oficials fetes públiques recentment pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a data 1 de gener, per bé que la represa de les eleccions aquest 2021 ha permès a la Intersindical superar amb escreix el miler de delegades i delegats. Un èxit històric per a un sindicat que, a principis del 2018, en tenia 342 i que reafirma el suport de les treballadores i treballadors a un model desacomplexadament republicà, de contrapoder i feminista que, durant el darrer any, ha denunciat la gestió de la crisi del coronavirus i ha batallat pels drets sanitaris i laborals a tots els centres de treball on és present.

D'entre els principals sindicats de classe del país, tots excepte la Intersindical han minvat la representació a causa d'aquest fre a les eleccions sindicals, per bé que el sindicat de sector Fetico ha sumat 15 noves delegades i delegats. En canvi, entre UGT i CCOO n'han perdut prop de 2.000 -1.167 el primer i 802 el segon-, però també la IAC -56 menys-, CSIF i CGT -33 menys cadascun- i la USOC -21 menys.