Llibertat d'Expressió

“Concentració-silenci” en suport a Lluís Pastrana davant de Palau de Justícia de Tarragona

Madrileñ@s pel Dret a Decidir han manifestat el seu suport al portaveu del colectivo 'Silenci...rebel·leu-vos', Lluís Pastrana

Demà dimarts 22 de juny, a les 12.00, davant de Palau de Justícia de Tarragona, a les escales de la Parròquia de Sant Pau, tindrà lloc la “concentració-silenci” en suport al portaveu del del colectivo 'Silenci...rebel·leu-vos', Lluís Pastrana, que ha estat citat a declarar en qualitat d’investigat per exhibir una pancarta al balcó de casa seva, que qualifiquen com un presumpte delicte d’injúries. Entre altres, han confirmat la seva presència integrants de la “Taca d’Oli” del Camp de Tarragona, destacats membres del moviment no-violent, entre ells Pepe Beunza i Martí Olivella, així com l‘ex-policia nacional Nemesio Fuentes.

En acabar la concentració-silenci, Lluís Pastrana, acompanyat del seu advocat Benet Salellas, es dirigirà al jutjat d’instrucció núm. 6 per prestar declaració en qualitat d’investigat, després que per part dels Mossos d’Esquadra ja ho haurà fet, en qualitat de testimoni, l‘agent amb número d’identificació 11121. Acabada la declaració el lletrat Benet Salellas atendrà als mitjans de

comunicació i respondrà les preguntes dels allí presents.

Madrileñ@s pel Dret a Decidir han manifestat el seu suporta Lluís Pastrana

Desde Madrileñ@s por el Derecho a Decidir manifestamos nuestro apoyo y solidaridad a Lluís Pastrana, portavoz del colectivo 'Silenci...rebel·leu-vos' (Silencio, ¡rebelaos!) en particular y, a todo el colectivo en general. Ante el atropello por los Mossos d'Esquadra, por un presunto delito de injurias al Cuerpo de Mossos.

Madrileñ@s por el Derecho a Decidir consideramos compañer@s, amig@s de corazón, como herman@s, y a los que damos las gracias por el poso de DIGNIDAD que nos dejaron en sus acciones, absolutamente pacíficas, por la "injusticia" del juicio del 'procés' ante el Supremo, Tribunal Constitucional, Congreso de los Diputados y Senado.

La vista de esta fase de Instrucción que tendrá lugar el próximo martes 22 de junio a las 12.30 en los Juzgados de Tarragona, ya cuenta con nuestra presencia de corazón, e invitamos a todo el pueblo de Catalunya a manifestar su apoyo y solidaridad ante este atropello.

Reseñamos la máxima de nuestr@s compañer@s... de 'Silenci...rebel·leu-vos' (Silencio, ¡rebelaos!) “que toda la gente buena deje de callarse, es un silencio contra el silencio, basándonos en la frase de Martin Luther King de que no nos preocupa tanto los violentos o sin ética que los supuestamente buenos que callan. Por ello, dicen a la judicatura, a los fiscales y a los cuerpos policiales que dejen de callarse y se rebelen contra la injusticia".

¿Dónde está esa democracia que tantos nos han vendido…? una vez más, la historia se repite, solo permiten el aplauso y los vítores. La crítica, discrepancia y disidencia es perseguida, vulnerando nuestros más elementales derechos y libertades democráticos…

Llenos de emoción, solidaridad y voluntad de lucha. Le pese a quien le pese y nos prohíban lo que nos prohíban, que no tengan ninguna duda que Madrileñ@s por el Derecho a Decidir estará siempre con el pueblo de Catalunya y sus justas y legítimas aspiraciones de autogobierno.

Saludos y abrazos fraternales a Lluis Pastrana, al colectivo 'Silenci...rebel·leu-vos' y a todo el pueblo de Catalunya.

Madrid, 17 de junio de 2021