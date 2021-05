Participació veïnal

La CUP Tarragona vol que l’ús de l’edifici de la Quinta de Sant Rafael es decideixi de manera participativa

Aquest matí, en el marc del Consell Assessor de Modernisme de l’Ajuntament de Tarragona, s’ha posat sobre la taula la funció d’Escola d’Hostaleria que podria tenir l’edifici de la Quinta de Sant Rafael. La portaveu del grup municipal, Eva Miguel, ha exposat que “s’ha d’aprofitar la partida de 800.000€ per la rehabilitació de l’edifici per desencallar una de les grans runes de Tarragona” i ha insistit en que l’ús de l’edifici s’ha de decidir de manera participativa, “tal com queda reflectit en l’acord per l’ampliació del govern municipal”.

La cupaire ha explicat al Consell Assessor que el projecte ParcQuinta del col·lectiu Tecletes ha demostrat que amb iniciatives dinamitzadores potents “on es dóna centralitat a l’espai públic” ajuden a que el Parc de la Ciutat esdevingui “un eix cohesionador de Tarragona” i ha apuntat en la necessitat d’una intervenció integral del Parc per fer-lo accessible. A més, ha exposat que “donar-li un ús privatiu no ajudarà a revitalitzar el centre de la ciutat”. El consistori ha explicat que l’edifici no s’utilitza “perquè mai s’ha fet un projecte de dinamització” i la regidora Miguel, ha recordat que “existeixen propostes d’entitats de la ciutat pel Parc que han de ser ateses i valorades”. En aquest sentit, aquesta tarda l’Associació de Veïns i Veïnes Moviment Pere Martell presenten un projecte d’ús de l’edifici a la sala d’actes de l’IMET i les cupaires hi aniran a escoltar-la.