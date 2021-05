Turisme de masses

La CUP Tarragona proposa la creació d’un cens dels pisos turístics que hi ha a Tarragona i reglamentar-ne la seva presència

La formació vol que l’Ajuntament controli el registre de pisos turístics a través d’un cens ja que, malgrat hi ha el registre oficial de Departament de Turisme de la Generalitat, “hi ha molts pisos turístics que no es registren i s’ofereixen a través de plataformes web”. A més, la consellera Eva Miguel ha explicat que el gener de l’any passat la CUP va preguntar a través d’una petició d’informació si existia alguna taxa municipal sobre els habitatges d’ús turístic “a la que ens van respondre que no”. És per això que, a banda del cens, les anticapitalistes també proposen “un reglament municipal on s’estipulin totes les condicions i taxes, si s’escau”.

La portaveu del Grup Municipal exposa que “a Tarragona anem tard, però encara hi som a temps per aturar la proliferació de pisos turístics” i assenyala que “tenim constància que ara mateix s’estan rehabilitant diferents edificis en aquesta ciutat que aniran destinats al turisme, com l’antiga seu de Caixa Tarragona a la Rambla Nova”. Per altra banda, la regidora Inés Solé ha posat sobre la taula que “el que ja han viscut altres municipis com Barcelona ens ha de fer entendre que l’augment de pisos turístics acaba afectat al preu de l’habitatge, tant de lloguer com de compra, fins al punt que moltes veïnes són expulsades dels seus barris”.

Per últim, les cupaires expliquen que aquestes mesures formen part dels diferents temes que estan tractant amb el Govern Municipal en el marc de les negociacions d’ampliació de govern. Aquestes propostes estan incloses en el document d’acord programàtic que estan treballant, però que encara no s’ha tancat.