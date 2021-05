Català

L'APLEC denuncia que 60 diputats de Macron formalitzen un recurs contra la llei a favor de les llengües minoritzades

L'Associació per a l’Ensenyament del Català a Catalunya Nord (APLEC) ha denunciat aquests parlamentaris "partidaris del monolingüisme i còmplices de linguicida agreujat. Aquests diputats que, com el ministre d’Educació, tot dient el contrari, de fet són contra l’ensenyament de les llengües regionals" i ha fet una crida als diputats catalans perquè intervinguin a prop de llurs col·legues per retirar al més aviat el recurs.

"Sabem tot l’amor del Consell constitucional per les llengües regionals ; és urgent que aquests parlamentaris rectifiquin llur decisió i acabin aquest assetjament indigne d’un país democràtic" ha manifestat l'entitat en la seva pàgina web. També recull la pregunta i resposta que es fa Paul Molac, promotor de la llei, "De què tenen por? Segurament que aquest primer marc jurídic pugui ajudar a salvar unes llengües en perill d’extinció a França".