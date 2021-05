Aigua

L’anàlisi de l’aigua de les Borges del Camp realitzada per la CUP indica que no és potable

La CUP del Baix Camp exigeix a l’Ajuntament de Les Borges del Camp i l’empresa gestora Comaigua un control més regular i complert de les aigües. Arran l’episodi de males olors de les aigües de les Borges del Camp a finals d’abril, on Comaigua va manifestar que era apte del consum, els cupaires sospiten que no es van analitzar tots els valors requerits. De fet, a la mostra que la CUP va portar a analitzar a principis de maig i que fa uns dies van rebre els resultatses determina que alguns valors “incompleixen la normativa RD 140/2003 de Criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà”. Concretament, l’informe indica una concentració molt alta de microorganismes aerobis.

Per això, des del nucli de suport de la CUP a les Borges del Camp es sospita que l’anàlisi encarregat a Comaigua ha estat insuficient. Per una banda, denuncien que l’Ajuntament de les Borges va trigar molts dies en pronunciar-se i que va mostrar una manca de voluntat real per comprovar que l’aigua era potable. Per l’altra, manifesten que l’informe que va presentar Comaigua incloïa molt pocs paràmetres, fet que impedia saber si l’aigua era veritablement apta pel consum humà. La CUP atribueix aquest fet al format mix de l’empresa, ja que el 49% és privada i per tant, “preval el benefici econòmic”. En definitiva, “s’està posant en joc la salut de les persones”, indiquen els cupaires.

A més, la consellera cupaire del Consell Comarcal del Baix Camp, Mònica Pàmies, assenyala que si l’empresa fos 100% pública es podria comptar amb un laboratori homologat propi, fet que agilitzaria qualsevol tràmit. Tot i la negativa del Consell Comarcal “per no ser rendible econòmicament” la CUP insisteix en la internalització del servei, ja que “aquesta és una qüestió cabdal per la salut dels veïns i veïnes del poble”, reclamen.

Davant de tot això, les CUP del Baix Camp insten a l’Ajuntament de les Borges i a Comaigua a realitar una analítica complerta que demostri que a dia d’avui l’aigua es troba en bones condicions i demanen un compromís real al president del Consell Comarcal i alcalde de les Borges del Camp per la monitorització regular de les aigües.