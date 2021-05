Internet

Fibra òptica a Mieres

L'Ajuntament ha considerat com a un dels objectius estratègics, que els veïns de Mieres disposin d'una bona connectivitat que permeti connectar-se a Internet amb fibra òptica i en les mateixes condicions de qualitat que ho fan a les grans ciutats del país. Després de posar-nos d'acord amb el Consell Comarcal i la Fundació Guifi.net, es van posar els recursos que calia perquè els veïns no hagin de pagar cap quota de connexió.

L'empresa que s'ha ocupat de fer el desplegament és Xartic, de la Garrotxa, i opera sota el paraigua de Xafogar <xafogar.cat> (Xarxa de Fibra Òptica de la Garrotxa). Avui ens plau dir-vos que la fibra òptica ja està a disposició de qui s'hi vulgui connectar.

La fibra permet connexions d'alta velocitat a Internet. Per fer-nos una idea del canvi que això representa a Mieres, cal saber que actualment funcionem amb connexions ADSL o per antena, que proporcionen entre 3 i 10 Mb de baixada i 1 Mb de pujada. La fibra òptica proporciona 300 Mb de pujada i de baixada i, més important encara, la latència (que és el temps que triga a connectar-se el nostre ordinador amb el web que volem visitar), baixa moltíssim. Per tant, amb la fibra ens hem posat al dia i viure a Mieres ja no és un obstacle pels que volen o necessiten teletreballar.

Dissabte 24 d'abril es va fer una trobada a l'exterior del Pavelló per presentar les característiques tècniques i les possibilitats de la fibra. De moment s'ha desplegat a tot el nucli i qualsevol veí ja pot demanar la connexió a l'empresa proveïdora que desitgi.

L’empresa que escolliu s’encarregarà de fer la instal·lació a casa vostra i de deixar la fibra funcionant, així com de fer les portabilitats dels telèfons si així ho voleu, tot i que cada cosa és independent, és a dir, podeu traspassar tot el que ara teniu (telèfons fixos, mòbils, canals de TV, etc.) a l’empresa que us posi la fibra, o deixar-ho com ara ho teniu i contractar solament la fibra. És qüestió de valorar el que us ofereixin i decidir què us convé més. En qualsevol cas, no hi ha permanència de cap dels serveis contractats i la portabilitat és gratuïta.

Pel que fa als veïns que viviu fora del nucli, haureu de parlar amb aquestes empreses per estudiar la millor manera d’establir una bona connexió.

Tant si us decidiu a connectar-vos ara com si ho voleu fer més endavant, us aconsellem que contacteu amb aquestes empreses i que demaneu les tarifes, serveis i condicions que ofereixen.

Les empreses proveïdores de fibra òptica a Mieres són:

Xartic <xartic.net> Tel. 972 291 037

Indaleccius <indaleccius.com> Tel. 972 576 074

Girona fibra <gironafibra.cat> Tel. 872 200 400

Qualsevol de les empreses llistades a la fundació guifi.net:

<guifi.net/ca/node/2439/suppliers>