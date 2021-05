TV3 a Catalunya Nord

Continua la Campanya pel restabliment de la Delegació de TV3 a Catalunya Nord

D'ençà novembre de l'any passat, el blog Catalunya Nord impulsa la "Campanya pel restabliment de la Delegació de TV3 a Catalunya Nord" que a dia d'avui encara es mantè fins assolir aquesta reivindicació. El proper 31 de maig farà 6 anys que va ser clausurada la delegació que tenia a Perpinyà.

Cal recordar que la Delegació de TV3 a la Catalunya Nord va obrir el 26 d'abril de 2005. Gràcies a ella es van incrementar les informacions que de la Catalunya Nord amb l'equip format per Pere Codonyan i Thierry Masdeu. La presència de TV3 al Nord era un pas més cap a una televisió que volia ser present a tots els territoris de parla catalana. El 31 de maig de 2015 fou clausurada amputant, doncs, una vegada més la nació a nivell informatiu. Ben difícil és seguir des del Nord l'actual TV3 curulla d'espanyol i de referents hispano cèntrics tot i que s'han recuperat les antenes d'emissió com la del Conflent.

Segons el blog Catalunya Nord, sense Delegació al Nord TV3 perd la seva identitat, la d'un canal que s'interessa pel territori de parla catalana, per les seves particularitats, que escull a periodistes que s'identifiquessin amb la seva zona de treball. Com afirmava Pere Codonyan: "hi ha una comunitat lingüística i cultural. És molt senzill: Catalunya s'interessa preferentment pel que passa a Perpinyà com Espanya informa molt més que França sobre Amèrica Llatina, i alhora França informa més d'Àfrica que la resta. Això és així i ningú se sorprèn. Però és que a més a la Catalunya Nord hi ha una identitat compartida amb la resta de Catalunya."

Per tot plegat demana a l'actual direcció de TV3 que es restableixi la Delegació a la Catalunya Nord i es deixi de donar l'esquena a una part de Catalunya.

Podeu fer arribar aqueixa demanda al següent enllaç.