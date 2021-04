Lluita institucional

La CUP vol que es faci efectiva el més aviat possible la cessió d’un del mòduls de la Residencial per tal que esdevingui el nou centre cívic de Llevant

En el marc de la Comissió Informativa i de Seguiment de Territori, que ha tingut lloc aquest matí, la consellera Inés Solé ha preguntat per l’estat i futur del projecte de la Ciutat Residencial donat que el març del 2020 es va anunciar que l’antiga Ciutat de Repòs i de Vacances esdevindria el Complex de Turisme Social i Alberg de Joventut de Tarragona el 2023.

Les cupaires insisteixen en que la cessió per part de la Generalitat d’un dels mòduls del complex per a l’ús comunitari esdevingui ràpida “per tal de poder-hi ubicar el més aviat possible un centre cívic en condicions pels veïns i veïnes de Llevant” i esperen que no es torni a repetir “el desgavell viscut amb la cessió del Palau d’Esports”. En aquest sentit, des de l’Ajuntament s’ha confirmat que el destí del mòdul sigui d’ús per la població, però “encara no saben quan es farà efectiva la cessió”.

La consellera Solé lamenta que aquesta informació no s’hagi fet arribar a les associacions veïnals de Llevant que fa temps que reclamen aquest espai pels barris de la zona. Les anticapitalistes consideren que és “un exercici de transparència” mantenir informada les associacions de veïns, “sobretot en aquesta qüestió tant llargament reivindicada”.