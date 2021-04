Lluita institucional

La CUP Tarragona proposa la creació d’un Projecte Educatiu de Patrimoni

La formació planteja acordar la creació d’un Projecte Educatiu de Patrimoni que, donada la varietat i riquesa que té Tarragona, “podria omplir-se de múltiples continguts i enfocaments”. La Portaveu del Grup Municipal, Eva Miguel, apunta que “cal adoptar una concepció global de Tarragona com un únic jaciment arqueològic”, així com entendre els seus monuments “en la seva totalitat, tant espacial com cronològicament”. La formació vol acordar en el Ple de demà que la Taula de Gestió del Patrimoni articuli una sectorial per tal de treballar de manera multidisciplinar l’elaboració d’un Projecte Educatiu de Patrimoni “transversal i englobant tots els diferents períodes històrics de la ciutat de Tarragona”, amb la participació de tècnics de l’IMET, Patrimoni, Cultura i Joventut. Aquest projecte ha de permetre “una difusió de qualitat de tot el nostre patrimoni”.

La formació proposa articular activitats dirigides als diferents cicles escolars treballades conjuntament amb la comunitat educativa, recuperar programes com “Adopta un monument” per cicles de secundària, realitzar programes inter-generacionals, realitzar col·laboracions amb l’Escola d’Art per conèixer i entendre les tècniques artístiques, així com col·laborar amb centres de recerca com l’IPHES, l’ICAC o la URV.

La CUP vol posar de relleu que, fins al moment, “el tipus de gestió que s’ha projectat sobre el patrimoni de Tarragona ha estat nefasta”, tant pel que fa a la manca de coordinació entre les administracions que tenen competència sobre el patrimoni tarragoní, com per “l’inexistent projecte de ciutat, on sempre s’ha prioritzat el patrimoni romà en detriment d’altres elements monumentals”. Per últim, la consellera Inés Solé assenyala que “el model d’explotació turística ha contribuït al maltractament del nostre patrimoni, deixant moltes vegades de banda la seva posada en valor i treballant d’esquenes als veïns i veïnes de la ciutat”. És per aquest motiu que la CUP aposta per “socialitzar el patrimoni amb la població tarragonina i no dirigir únicament les polítiques de la regidoria de Patrimoni al turisme”.