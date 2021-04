Animalista

La CUP exigeix que l’Ajuntament assumeixi la seva responsabilitat en la tutela dels animals

La Candidatura d’Unitat Popular de Reus presentarà una moció al pròxim ple municipal del 22 d’abril per la protecció dels animals, especialment pel que fa al maltractament dels gossos catalogats com potencialment perillosos. També reclamarà al govern municipal (JuntsXCat, ERC i Ara) que es personi contra l’Última Llar pel cas denunciat per Fiscalia, pel qual s’investiguen més de 1.500 animals desapareguts. La CUP recorda que tots els animals del terme municipal que ingressen a la Fundació segueixen estant sota tutela municipal.





Mònica Pàmies, regidora de la CUP, adverteix de diferents pràctiques a la ciutat que entren en conflicte amb el Decret sobre protecció dels animals i que no s’estan notificant ni denunciant. Per exemple, explica, «l’amputació innecessària de cues i orelles comporta sancions molt greus, així com mantindre gossos permanentment encadenats a masies i naus».





A més, la formació cupaire també alerta de baralles il·legals de gossos al Camp de Tarragona, tant dels gossos potencialment perillosos (GPP) com d’altres races grans. En aquest sentit, Pàmies assegura que aquest és un dels temes perseguits pels Agents Rurals i que aquestes pràctiques estan directament relacionades amb el robatori de gossos i la tinença irresponsable.





D’altra banda, la regidora destaca el negoci de la cria intensiva entre particulars, també prohibida per la Llei catalana i que suposa la saturació de les protectores del Principat. Pàmies destaca que «la majoria dels animals recollits a les protectores són GPP», encara que «sorprenentment, a la Fundació d’Animals Última Llar no arriba al 10%».





Finalment, la CUP denuncia que les Regidories de Medi Ambient i Seguretat, encapçalades pel regidor Daniel Rubio i la regidora Dolors Vázquez, respectivament, ambdós d’Ara Reus, «no estan fent cap mena d’acció per donar informació i formació als cossos de seguretat sobre aquestes problemàtiques». Per això, exigeixen que el govern de Reus es reuneixi amb els Agents Rurals perquè els hi facin traspàs dels coneixements necessaris i treballin conjuntament.