El Govern no convocarà un concurs de trasllats que remouria dotzenes de persones col·locades a dit i pretén donar-ne la culpa als sindicats

En la sessió de la Mesa Sectorial de Serveis Generals del 26 d’abril de 2021, la directora general de Funció Pública, Carmen Palomino, ha anunciat un canvi de plans pel que fa a la convocatòria del concurs de trasllats de Serveis Generals de l’Administració de la CAIB. Fins ara Funció Pública mantenia que es convocaria dins el primer trimestre de l’any o, a tot estirar, dins els sis primers mesos de 2021. Cal recordar que l’Administració està obligada per llei a convocar un concurs cada dos anys... I actualment en fa més de cinc que no es convoca.

Ha estat la bona feina informativa dels sindicats CCOO i USO que ha obligat Palomino a retratar-se. El GOIB no vol convocar el concurs perquè actualment dotzenes de caps de departament i de servei de la CAIB estan ocupats per persones que hi han accedit temporalment a dit. En el cas dels caps de servei, si es convoca el concurs poden perdre la plaça. Pel que fa als caps de departament, el concurs els obligaria a optar entre la plaça que tenen en propietat i la que ocupen temporalment (els impediria “nedar i guardar la roba”).

A la reunió d’avui amb els sindicats, Palomino ha explicat que –ara per ara– l’Administració només convocarà un concurs de trasllats quan la Mesa d’Empleats Públics hagi arribat a un acord sobre la retallada del 2.9 % del personal empleat públic. Aquesta mesa continua oberta des del mes de gener perquè el Govern està encaparrotat a ser l’única administració de tot l’estat que fa aquesta retallada. De fet, aquesta decisió té moltes conseqüències negatives per a la CAIB, una de les quals s’ha manifestat avui també a la Mesa Sectorial de Serveis Generals. La CAIB no té auxiliars administratius (perquè prefereixen fer feina a altres administracions on cobren més) i s’ha vist forçada de nou a convocar una borsa extraordinària.

L’STEI exigeix a Funció Pública que convoqui la Mesa Sectorial de Serveis Generals per complir l’obligació legal de convocar un concurs de trasllats. I acusa el Govern de les Illes Balears d’amagar interessos obscurs en l’ocupació de llocs públics darrere l’escut dels sindicats. L’STEI Intersindical no consent ni les retallades de sou ni les retallades d’ales a la promoció del personal empleat públic que acredita mèrits objectius.