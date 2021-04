Repressió

La CUP és observadora internacional a la macrocausa judicial contra 108 membres de l’HDP a Turquia

La diputada de la CUP-NCG, Eulàlia Reguant, serà present com a observadora internacional a la macrocausa judicial contra 108 persones de l’HDP (Partit Democràtic del Poble) per les protestes l’any 2014 en contra del setge de Kobane, que se celebra avui a Ankara, Turquia.

Aquesta macrocausa judicial s’emmarca en la persecució per part d’Erdogan i de l’Estat turc del moviment kurd i de l’HDP, que acumula desenes de càrrecs electes empresonats, i que té com a objectiu avançar cap a la il·legalització de l’HDP. La CUP considera que l’Estat turc torna a fer ús de totes les eines que té a l’abast per eliminar qualsevol força política i popular que busqui alternatives democràtiques a un règim autoritari. En aquest sentit mostra tot el suport i solidaritat al poble kurd i als representants de l’HDP represaliats.