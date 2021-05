1r de maig. Pel dret a decidir dels treballadors i les treballadores valencianes!

El pròxim dissabte, Decidim participarem del conjunt de les manifestacions i actes que se celebraran al País Valencià, per commemorar el 1r de Maig. Una data de reivindicació de la classe treballadora en l'àmbit mundial com a motor de canvi, cap a unes societats millors, més igualitàries, inclusives, democràtiques, participatives i respectuoses amb el medi ambient i la vida.

El País Valencià es troba en una situació de manca de sobirania des de fa segles, sense una hisenda pròpia i sotmés a un espoli fiscal per part de l'Estat espanyol de la riquesa que produïm, que actualment supera els 6000 milions d'euros a l'any, sense els recursos necessaris per a poder pagar els serveis bàsics gestionats des de la Generalitat a causa de l'infrafinançament que patim i d'un endeutament impagable que s'emporta una quarta part del nostre pressupost públic. Aquesta situació ens empobreix com a país i empobreix a amplis sectors del nostre poble.

A més hem d'afegir un model econòmic, pensat des dels interessos de les minories enriquides i molt feble a l'hora de satisfer les necessitats materials de la majoria de les persones. Un model basat en sectors com la construcció i el turisme de masses, creadors de llocs de treball de baixa qualitat, elevada precarietat i altament insostenibles pel que fa als aspectes socials, econòmics i mediambientals.

Tot plegat ha fet que després de les successives crisis del capitalisme, els treballadors i les treballadores valencianes arribem, el darrer any per la crisi de la Covid-19, amb una situació agreujada, un PIB per càpita inferior a la mitjana estatal i uns nivells de qualitat de vida molt inferiors als que podríem gaudir si tinguérem les claus de la caixa de la nostra economia i unes societats més democràtiques. Patim una taxa d'atur, precarietat i temporalitat per damunt de la mitjana estatal que afecta molt especialment al jovent i a les dones valencianes. Uns salaris per sota de la mitjana estatal, noves fórmules laborals sense els mínims drets i una munió de falsos/es autònoms que veuen que les conquestes històriques de la classe treballadora, cada dia queden més lluny de la seua realitat diària.

És l'hora de plantar-nos, de recuperar la capacitat de defensa dels interessos de la classe treballadora i de la majoria social. D'enfortir el sindicalisme de classe que pensa i actua en clau de País Valencià. És l'hora de recuperar el nostre Dret a Decidir, sobre el model econòmic, laboral i social que necessitem.

Per un marc laboral valencià de relacions laborals.

Per recuperar i estendre els drets socials al servei de la majoria.

Per una democratització de l'economia i de la gestió de les grans empreses.

Per un model econòmic valencià al servei del País i de les persones i respectuós amb la natura.

Per acabar amb l'infrafinançament, el deute odiós i l'espoli fiscal.

Per una hisenda pròpia i el control de les claus de la caixa.

Visca el 1r de Maig

País Valencià, 1 de maig de 2021