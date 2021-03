Funció Pública

Tots els sindicats de les Illes voten contra la creació dels cinc llocs de departament de lliure designació per als nous fons europeus

L’Oficina de Planificació i Coordinació d’Inversions Estratègiques es converteix en un laboratori de la nova Funció Pública: cinc caps de lliure designació, sense personal a càrrec. L’STEI Intersindical ha proposat modificar quatre d’aquests llocs per convertir-los en serveis de concurs, però l’Administració ho ha rebutjat.

El dilluns 29 de març s’ha reunit en sessió extraordinària la Mesa Sectorial de Serveis Generals. L’únic punt de l’ordre del dia era la creació de cinc llocs de cap de departament de lliure designació oberts a totes les administracions i un lloc de secretaria personal amb aquestes mateixes característiques.

A l’inici de la sessió, l’STEI Intersindical ha explicat que el Decret 16/2021, publicat al BOIB del 18 de març, ja delimita completament aquests llocs de feina. El fet d’haver duit la creació d’aquestes places a una sessió de la Mesa Sectorial només respon a complir la formalitat establerta legalment. El sindicat propi de les Illes Balears desjecta que el Govern de les Illes Balears menyspreï el dret de negociar de la part social.

I aquesta tesi s’ha demostrat: l’STEI Intersindical ha proposat mantenir la descripció d’un qualsevol d’aquests llocs de feina com a cap de departament de lliure designació, i modificar els altres quatre perquè els ocupin per concurs les persones més capacitades d’entre el personal funcionari de l’Administració de la CAIB. L’Administració ha mantingut la proposta original, i ha rebut el vot en contra de tots els sindicats: CCOO, UGT, USO, CSIF, SINTTA i STEI Intersindical.

L’STEI Intersindical denuncia que aquesta oficina es converteix en un laboratori de la Funció Pública del futur. Ja no és el principi de “més jefes que indios” que tant rebutja la ciutadania. Avui es comença a dibuixar una nova Administració on aviat només hi haurà caps triats per lliure designació pels partits polítics.

La primera mostra n’és aquesta nova oficina, que disposarà d’una secretaria personal triada a dit, cinc caps de departament triats a dit i cap (cap!) lloc de personal funcionari de concurs.