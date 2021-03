Plataforma per la Llengua

Sàpiens, Parlem i la Companyia Teatre Micalet són els tres finalistes dels VIII Premis Martí Gasull i Roig

els tres nominats són la revista Sàpiens, la companyia de telecomunicacions Parlem i el centre de producció i exhibició teatral Companyia Teatre Micalet.



El jurat els ha seleccionat d’entre les més de 300 propostes presentades per la gent i, a partir d’avui i fins al dia 14 d’abril, hi haurà un període de votació popular a través de la web www.premimartigasull.cat perquè també sigui la gent qui triï el guanyador. El guardonat es farà públic el dia 19 d’abril durant l’acte de lliurament, que se celebrarà, si les mesures sanitàries ho permeten, al Teatre Poliorama de Barcelona. Aquell dia també es lliurarà el serà anunciat el dia 6 d’abril. Pròximament els socis de la Plataforma per la Llengua podran sol·licitar les seves invitacions.





Companyia Teatre Micalet

Nascuda l’any 1995 per iniciativa de Joan Peris, Ximo Solano i Pilar Almeria, la Companyia Teatre Micalet és un centre de producció i exhibició teatral, en la nostra llengua, al cor de València.Situats a l’històric Teatre Micalet, que ja s’ha convertit en una referència en la vida teatral valenciana, aquest és un espai excepcional per endinsar-se en el món del teatre, la dansa o la interpretació musical. I ho fan, amb tota normalitat, en valencià, el català de tots.



La Companyia, amb les seves creacions teatrals, ha permès aportar nous textos en català a l’escena valenciana, mostrant el treball d’actors, directors i col·laboradors artístics de proximitat. A més de fidelitzar els seus espectadors dia a dia, ha comptat també amb col·laboracions internacionals i companyies convidades. Enguany celebren el seu vint-i-cinquè aniversari i continuen optant per una programació continuada, coherent, heterogènia i en valencià.



Parlem

Fundada el 2014 per l’enginyer Ernest Pérez-Mas, Parlem és un grup de telecomunicacions nascut a Catalunya que ofereix, des de la proximitat, serveis de mòbil, internet, fix i televisió. L’empresa opta decididament per la llengua catalana i així ho destaca i en fa bandera a les seves campanyes publicitàries. També la seva pàgina web, els materials promocionals i l’atenció al client de Parlem són en la nostra llengua. A més de Catalunya, on vol esdevenir una companyia de referència, Parlem també té una presència destacada a les Illes Balears, on l’any 2019 va comprar l’empresa mallorquina Lemon Telecom.



Parlem es troba en ple procés de creixement. Així, el 2020, el diari Financial Times va situar Parlem en la posició 200 en el seu rànquing de les 1.000 empreses d’Europa que creixen més de pressa. Parlem és un bon exemple de l’èxit que pot assolir en català una companyia del sector de les telecomunicacions.



Sàpiens

Fundada l’any 2002, Sàpiens és una revista en llengua catalana de divulgació històrica i periodicitat mensual. Dirigida per Clàudia Pujol, la publicació forma part del grup SOM i es distribueix a Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears. La revista, que compta amb un bon nombre de col·laboradors dels camps de la història i el periodisme, presenta temàtiques rellevants per conèixer, en la nostra llengua, tant el nostre passat com la història universal. La recerca d’arxius, els reportatges i la vocació divulgativa de la revista situa Sàpiens com una referència per als subscriptors i quioscs.



Des de l’inici, ha estat líder de vendes a Catalunya, en el seu sector de mercat, i és la revista en català més llegida. A més, des del 2016 es publica també Petit Sàpiens, una revista d’història destinada al públic infantil.





El guanyador obtindrà un premi en metàl·lic de 3.000 € i se li lliurarà un guardó creat especialment per l'orfebre i joier Joaquim Capdevila, artista que gaudeix d'un gran reconeixement internacional i que ha dissenyat distincions com la Creu de Sant Jordi, la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya o el guardó dels Premis Nacionals de Cultura.



El jurat dels Premis Martí Gasull i Roig està format per personalitats de la cultura, la política i la societat catalanes. En aquesta edició en formen part el president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder; Carme Forcadell, 11a presidenta del Parlament de Catalunya; Isona Passola, presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català; el periodista de RAC1 Joan Maria Pou; el director d'El Punt Avui, Xevi Xirgo; la mare de Martí Gasull, Pilar Roig; la directora general de La Bressola, Eva Bertrana; l'escriptora i artista plàstica, Anna Moner, i la que va ser Consellera de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears, Fanny Tur.