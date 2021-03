8-M

La CUP Molins de Rei s’oposa a què el manifest institucional contra la violència masclista sigui llegit per homes

Ara fa gairebé un any, la CUP va fer una nota de premsa mostrant la nostra indignació davant la lectura del manifest institucional contra les violències masclistes per part de l’alcalde Xavi Paz. Va considerar lamentable que adoptés el protagonisme un home. Arran d’aquell fet, totes les forces polítiques de l’ajuntament van acordar que la lectura del manifest institucional seria a càrrec de les dones del consistori.

De nou, però, s'han trobat defensant el mateix que fa un any: a proposta de l'alcalde i amb el suport del seu partit, tots els grups municipals, a excepció de la CUP, han acceptat que a partir d'ara, després que totes les dones hagin fet la lectura, és el torn dels homes. La formació ha manifestat el seu rebuig i ha tornat a insistir en el fet que la violència masclista la patim les dones i som nosaltres les que hem de liderar aquesta lluita.

Ni comparteixen ni accepten aquesta idea d’igualtat on els homes del consistori no són capaços de retrocedir perquè s'ocupi l’espai que "ens pertoca". Per a la CUP, quan es parlem de Feminisme per canviar-ho tot, parlem de la necessitat de fer polítiques feministes transformadores i transversals que impregnin totes les àrees de l’ajuntament i totes les accions institucionals, com ho és la lectura del manifest. "Des de la CUP no callarem i seguirem lluitant per fer realitat una veritable vila feminista", afirma formació