Solidaritat

La CUP exigeix la fi de l'aïllament i la posada en llibertat del president del PKK

Des d'Euskal Herri, la Plataforma de Solidaritat amb Kurdistan també s'han sumat aquesta petició.

La CUP ha manifestat en un comunicat el seu suport a la resistència i lluita del poble kurd, així com «la nostra preocupació per la situació del poble kurd i en concret de l'escriptor i president del Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK), Abdullah Öcallan. És indispensable exigir al govern d’Erdogan la fi de la repressió i persecució de la dissidència i del moviment kurd així com és urgent facilitar tota la informació sobre l’estat de salut d’Öcalan i trencar amb el seu aïllament, que és un tracte inhumà i degradant de tortura».

Segons la CUP, un cop més el govern d’Erdogan ataca el poble kurd a través de l’aïllament i la negació del dret a defensa del líder kurd, i a més, nega la informació necessària per conèixer el seu estat de salut. Això es produeix mentre l’estat turc continua perseguint, empresonant i matant a població kurda a Turquia i també a Rojava, el nord de Síria.

Aquests darrers dies han aparescut notícies preocupants sobre l’estat de salut d’Abdullah Öcalan, empresonat en règim d'aïllament a Turquia des de 1999. Arran d’aquestes notícies, s’han tornat evidents les dificultats dels seus advocats per poder visitar-lo i per tant, per garantir-ne el dret a defensa, un dret fonamental.

En diferents comunicats, el Congrés Nacional de l'Kurdistan, el Moviment de Dones Kurdes a Europa (TJK-E) i el Congrés de Societats Democràtiques de l'Kurdistan a Europa (KCDK-E), entre d'altres organitzacions, han expressat la seva preocupació per l'estat en el qual es troba el líder kurd Abdullah Öcalan, empresonat i aïllat des de 1999 a l'illa-presó d'Imrali.

La Coordinació de el Partit de Dones Lliures de Kurdistan (PAJK) ha fet una crida ampli a sortir al carrer «amb totes les nostres forces i mètodes creatius».

Des de la Unió de Comunitats de Kurdistan (KCK), que agrupa diverses organitzacions, insten a seguir mobilitzats ia «continuar les accions» fins que es permeti a la família i als advocats d'Öcalan visitar per verificar el seu estat.

Sense informació des d'abril de 2020

Precisament, l'Oficina d'Advocats de Asrin, que representa el fundador de l'PKK ia altres presos d'Imrali, va emetre ahir un comunicat en què explicava que no ha tingut informació sobre l'estat dels seus clients des del 27 d'abril de 2020 i denunciava el hermetisme al voltant d'aquesta presó.

Per això, feien una crida a legisladors i autoritats a actuar «de manera responsable abandonant aquesta pràctica discriminatòria d'aïllament aplicada a una sola presó ia un sol grup de detinguts, fent verificable la situació a la presó d'Imrali i permetent el dret a les visites legals i la comunicació sense distinció »