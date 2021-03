CaixaBank i Bankia tancaran la seva fusió divendres

CaixaBank i Bankia han informat a la Comissió Nacional de l'Mercat de Valors (CNMV) que tancaran previsiblement la seva fusió divendres al tancament de mercat de valors, un cop hagin rebut previsiblement les autoritzacions de la Comissió de Competència i el Ministeri d'Economia espanyol. Les entitats per quadrar el bescanvi proposat de 0,6845 accions de nova emissió de CaixaBank per cada títol de Bankia.

D'aquesta manera, la nova entitat cotitza per primera vegada el dilluns després d'ampliar el seu capital en més de 2.079 milions d'accions per dur a terme l'operació. El sistema de pics fixats permetrà als inversors actuals de Bankia poder vendre i comprar-los per tal de poder rebre una acció sencera des de dimecres i fins divendres, abans que es culmini la transacció i quedi registrada.

Amb aquesta estimació, tots dos bancs compleixen amb el calendari prefixat en el moment de l'acord, tot i que en els últims dies hi ha hagut especulacions sobre un retard sobre l'autorització de Competència davant les elevades quotes de mercat de l'campió nacional en algunes zones espanyoles.