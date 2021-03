31-M: Mobilitzacions contra la transfòbia i a favor de la llei trans amb el lema defensem els drets trans

"defensem els drets trans"

Organitzacions com Crida LGBTI, Colors de Ponent, H2O, Voliana, Tornem-hi, SinVergüenza i Torredembarra LGBTI han convocat una jornada de manifestacions per aques dimecres 31-M, coincidint amb la Diada Internacional per a la Visibilitat Trans sota el lema 'Defensem els drets trans'.

El col·lectiu LGBTI denuncia la transfòbia del PSOE

Les organitzacions convocants denuncien la transfòbia del PSOE perla seva coincidència del discurs de l’extrema dreta. La portaveu, Àuria Soriano, ho va denunciar fa uns dies tot dient que “la campanya d’odi transfòbica que el PSC i altres partits estan duent a terme contra nosaltres, les persones trans, i contra els nostres drets”. Més concretament, va afirmar, “durant els darrers mesos hem vist com el col·lectiu trans ha patit tota una campanya mediàtica i política d’assetjament, injúries i fal·làcies per part de diversos sectors polítics, tant de l’extrema dreta com de suposades esquerres”.



Es va referir, igualment, als posicionaments transfòbics de la vicepresidenta del govern espanyol Carmen Calvo, la diputada del PSC Gemma Lienas, o la regidora a la Paeria de Lleida Cristina Moron, i va exigir que el PSOE aixequi el veto a la llei trans impulsada pel moviment.



Mobilitzacions arreu del país per la llei trans i un pla de rescat social

Les organitzacions LGBTI han anunciat la convocatòria de manifestacions a diversos punts del país amb cinc reinvidicacions adreçades tant al govern espanyol del PSOE i Podemos com al proper govern de la Generalitat. Destaquen l’aprovació immediata de la llei trans estatal; el blindatge del dret a l’habitatge digne i assequible mitjançant la regulació del lloguer i l’ampliació del parc públic; l’articulació d’una renda bàsica universal per a tota la ciutadania per combatre la precarietat; el desplegament del servei Trànsit a tot el territori català; i dotar la llei 11/2014 contra l’LGBTI-fòbia de recursos econòmics i d’un règim sancionador.

La portaveu, Àuria Soriano, va exigir “una llei que no ens faci esperar dos anys per tal d’acceptar-nos, que no ens faci declarar-nos malalts per tal d’accedir als nostres drets”. De la mateixa manera, va insistir que “el moment d’augment d’agressions requereix mesures contundents per acabar amb l’LGBTI-fòbia” i que “cal deixar de ser un col·lectiu precaritzat i tenir accés a una vida digna”.

Les associacions també posen en relleu les discriminacions estructurals que impedeixen a les persones transgènere gaudir d'una vida digna. Defensen el blindatge del dret a l'habitatge digne mitjançant la regulació del lloguer i l'ampliació del parc públic, l'articulació d'una renda bàsica universal per combatre la precarietat de tota la ciutadania, el desplegament del servei Trànsit, el servei d'atenció a la salut de les persones trans a tot el territori català. També reclamen dotar la llei 11/2014 contra l'LGTBI-fòbia de recursos econòmics i de potestat sancionadora.

Mobilitzacions 31M a les 19h

Badalona: plaça de la Vila

Barcelona: Jardinets de Gràcia

Girona: plaça del Vi

Igualada: plaça de l'Ajuntament

Lleida: plaça de la Catedral

Manresa: plaça Major

Olot: plaça U d'Octubre

Reus: plaça del Mercadal

Sort: plaça Major

Vic: plaça de la Noguera

Les reivindicacions

Aprovació immediata de la llei trans estatal

Desplegament del servei Trànsit a tot el territori

Renda bàsica universal

Blindatge del dret a un habitatge digne i assequible

Aplicació de la llei 11/2014 contra l'LGBTI-fòbia