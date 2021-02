música

Xiula s'endú el Premi Xesco Boix 2021

El guardó dels Premis Enderrock de la crítica que l’homenatja, el Premi Xesco Boix al millor disc per a públic familiar, ha anat a parar enguany a lees mans de Xiula i el seu Descontrol MParental (autoeditat, 2020). El reconeixement, que forma part dels premis especials que atorga cada any el Grup Enderrock, ha estat decidit per un jurat especialitzat.

L’àlbum guardonat recull 14 melodies que la banda barcelonina ha enregistrat amb col·laboradors de luxe, entre els que es compten Albert Pla, Suu, Beth i Ivette Nadal, a més de Clara Peya i l'exitós tema conjunt "Mirada estràbica". Jan Garrido, ànima del projecte, comenta com a Descontrol MParental s'hi troba “l’aroma que les coses són tal com són i que mai no podran ser tan perfectes com ens agradaria perquè gran part dels ideals, de les creences i de les imatges que tenim al nostre cap no deixen de ser això: móns que no formen part de l’aquilara. Aquest disc convida a afluixar-se, a abaixar expectatives, a acceptar la vida que tenim”.

Però potser el més ressenyable d'aquest nou àlbum és el canvi de paradigma que ha suposat en l’obra de Xiula: i és que, sense oblidar el seu públic principal, ha volgut obrir una mica més als braços als pares i mares que, al cap i a la fi, escolten també els discos i acompanyen als petits als concerts. Així ho resumeix el grup: “tenim molt presents els adults i alhora volem que els nens i nenes puguin mirar el conjunt: que no només se sentin protagonistes ells sinó que vegin que conviuen amb uns adults imperfectes a qui també els passen coses.”

Sis anys i cinc discos



Xiula transcendeix des dels seus inicis l’imaginari de ser només un grup de música, i més enllà de cançons –educatives, ballables i crítiques–, també ha fet diversos espectacles i fins i tot llibres. Darrere del projecte s’hi troben Jan Garrido, Rikki Arjuna, Adrià Heredia i Marc Soto. Plegats han publicat ja cinc discos al llarg de la seva trajectòria: Donem-li una volta al món (autoeditat, 2014), 5472m (Viena Edicions, 2016), Dintríssim (autoeditat, 2018), Cuarto Lagarto (autoeditat, 2020) i Descontrol MParental (autoeditat, 2020).



El palmarès



Amb aquest darrer i premiat àlbum, Xiula s’erigeix com al tercer grup en rebre el reconeixement a millor disc per a públic familiar, després que Reggae per Xics se l'endugués en la primera edició del guardó, l'any 2019, per Ballant damunt la lluna (Buenritmo, 2018), i 2princesesbarbudes, el passat 2020, amb La bona vida (CK Music, 2019).