Presentat el recurs de reposició de la CUP per aturar la destrucció del Calder

La CUP Mollet ha fet efectiva, tal i com va anunciar, la presentació davant l’ajuntament de Mollet d’un recurs de reposició contra la modificació del POUM de la ciutat en l’àmbit del Calderí que suposa la destrucció del darrer espai agrícola vinculat a la trama urbana de la ciutat.

L’assemblea anticapitalista molletana, ha entrat a registre municipal en temps i forma el darrer instrument d’oposició al projecte de construcció d’un nou “macrobarri” per a més de 4000 persones sobre un espai d’importància natural, paisatgística i natural com és el del Calderí.

Mercè Solé, portaveu de la CUP Mollet, ha denunciat que “malgrat la resposta popular provocada els nous informes demanats per la CTUAMB i el nou text refós proposat per l’ajuntament no han estat en cap moment fets públics ni posats a l’accés de la població, ni de les entitats interessades del municipi”.

La portaveu de la CUP Mollet ha explicat que “l’ajuntament no ha justificat en cap moment la urgència de tramitar la modificació com a peça separada de la redacció global del POUM, atès que es tracta d’un espai que porta gairebé tres dècades sense executar. Perquè respon més a factors aliens d’interès privat o de reactivació econòmica provocades per deficiències de gestió econòmica interna de l’ajuntament que als propis criteris d’urgència”.

Solé denuncia que la modificació urbanística aprovada pel PSC, Podemos, Junts i Ciudadanos, no respecta la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del Canvi Climàtic en aspectes com “el foment de l’agricultura de proximitat, la mobilitat sostenible i no contaminant, l’afavoriment de la racionalització en el consum de l’aigua i l’energia la reducció dels efectes de les illes de calor urbana, la preservació i recuperació de les espècies protegides i dels connectors ecològics i dels mosaics agroforestals o l’anàlisi quantitativa de l’impacte en emissions contaminants del planejament urbanístic”.

A més, el recurs de reposició presentat pels cupaires molletans recorda entre moltes d’altres coses que l’ajuntament “no ha presentat cap mena d’informe justificatiu sobre l’impacte que la urbanització d’aquest sector tindrà sobre l’espai PEIN del riu Besòs, ubicat a tan sols 300 metres i que forma part de la Xarxa Natura 2000 impulsada per la Comunitat Europea.”

Per a la CUP Mollet, “és urgent aturar una atemptat ecològic que no respecta el necessari principi de precaució i de protecció de salut de les persones programant en zona inundable, a escassos metres d’una instal·lació industrial amb potencial de risc elevat equipaments esportius, vivendes i espais públics, sense plantejar cap mesura correctora al respecte”.