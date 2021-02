14-F

La CUP mostra el seu suport als treballadors de l’Hospital del Vendrell i aposta per una sanitat 100% pública

La Candidatura d’Unitat Popular-Un Nou Cicle Per Guanyar (CUP-UNCPG) ha estat, aquest dimecres 3 de febrer, a l’Hospital Comarcal del Vendrell amb la representació de la Laia Estrada (Cap de llista per Tarragona), Kilian Fuertes (número 4) i en Xavi Urgell (treballador de l’hospital i militant de la CUP del Vendrell).

Kilian Fuertes ha posat de manifest que “la sanitat no pot ser al centre del debat polític només per campanya electoral” i ha reblat a altres partits a “no fer-se fotos per campanya i després mercadejar amb la sanitat”.

La cap de llista per Tarragona, Laia Estrada, insisteix en “la necessitat de tenir una salut 100% pública que posi la vida al centre”. A més, ha carregat contra els pressupostos “clarament insuficients” del govern de Junts per Catalunya, ERC i Comuns i recorda que “les UCIs i l’Atenció Primària estan col·lapsades”. Estrada també ha assenyalat a la Xarxa Santa Tecla com un exemple de la perversió del sistema sanitari on les treballadores són precaritzades i les entitats privades capitalitzen beneficis per retornar serveis que no cobreixen les necessitats.

“La plantilla de l’Hospital del Vendrell suma 35 baixes per COVID-19 sense substituir, estem en una situació insostenible”, ha afirmat Xavi Urgell. Segons el militant de la CUP i treballador del centre, la plantilla de l’hospital fa anys que arrossega greus mancances de personal i retallades en els salaris. ‘Ens trobem en una situació de desgast físic i mental extrems, amb llits tancats per manca de personal’ ha afirmat, posant sobre la taula que l’ampliació del servei d’urgències, dels llits disponibles i de la plantilla no pot esperar més. Per acabar, ha afirmat que “actualment, hi ha pacients que han de romandre 3 o 4 dies a un box, sense els mitjans necessaris per atendre’ls de manera òptima, a l’espera d’un llit en una habitació”.