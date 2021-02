14-F

La CUP aposta per una pagesia arrelada al territori i reclama preus justos per als productors

L'organització en una roda de premsa que han realitzat a Alcanar, ha explicat la seva aposta per l'agricultura de proximitat i per superar la greu crisi estructural del sector dels darrers anys.

Andreu Carapuig, militant de la CUP Alcanar, ha denunciat la inacció dels últims 20 anys per part del Departament d'Agricultura de la Generalitat en mans d'ERC. "El departament no ha atès mai les peticions dels i les citricultores ebrenques malgrat sigui un 5% del PIB agrari català o el 2,5% de la producció a l'estat Espanyol" ha assegurat. El canareu també ha exigit que la marca Reserva de la Biosfera gestionada pel COPATE i presidida per Joan Alginet (ERC) "ha de deixar de ser només una marca turística".

Carapuig ha exposat que un altre problema que amenaça l'agricultura és que el valor de la terra ha baixat a la meitat i "els grans tenidors i fons d'inversió ho estan aprofitant per fer-se amb el control de les terres desplaçant la pagesia familiar.”

La candidata ebrenca Júlia Urgell, ha reclamat preus justos per als productors. "Els preus de la fruita se segueixen pagant al mateix preu que fa 10 anys i això s'ha de revertir. Hem de garantir que qui vulga treballar la terra ho puga fer amb garanties i preus justos". Urgell ha explicat la necessitat de situar la pagesia com a pilar indispensable del teixit productiu català i en especial a les Terres de l'Ebre, "fet que ens permetria evitar el despoblament de molts municipis i evitar l'abandonament

progressiu de les terres de cultiu.”

La cupaire també ha volgut posar el focus en la necessitat de protegir i millorar les condicions laborals, sanitàries i socials a les quals estan sotmesos els temporers i ha denunciat que "les ETTS que els contracten s'arriben a quedar fins a un 50% del seu salari".

D'altra banda, Urgell ha exposat que cal desplegar polítiques proteccionistes sobre els preus dels cultius i que acabin amb l'especulació dels intermediaris "que escanyen les pageses i pagesos".

Finalment, la cap de llista ebrenca, ha explicat que la CUP aposta per fer polítiques que garanteixin l'accés a la terra al jovent, "per tal de permetre un relleu generacional al camp on ara mateix la mitjana d'edat està força envellida".