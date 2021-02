Eines de País

L'ANC amb la candidatura EinesPimec

L'Assemblea Nacional Catalana dona suport públicament a la candidatura EinesPimec, que s'inclou dins la campanya Eines de País. Així doncs, posa la seva estructura, recursos i capacitat mobilitzadora al servei d'aquest projecte, que cerca guanyar els comicis d'una de les patronals més representatives de Catalunya.

Els terminis per fer-ho són molt curts, ja que l'actual directiva de PIMEC ha convocat les eleccions amb el temps mínim requerit i sense anunciar-les amb antelació. D'aquesta manera, es pretenia que cap altra candidatura s'hi pogués presentar i no haver de fer eleccions, tal com ha passat els darrers 25 anys, per tal de garantir la continuïtat d'una gestió allunyada de les necessitats del país.

L'Assemblea se suma a un projecte guanyador i clarament independentista que aposta per una gestió democràtica i moderna, i que estigui al servei de Catalunya. L'entitat ja ha activat les seves bases per tal de contribuir a configurar, amb un temps pràcticament de rècord, la millor candidatura possible.

És molt important que una estructura de poder en l’àmbit econòmic com PIMEC tingui un govern independentista preparat per donar suport en els moments que està vivint el país i en tots els que vindran.