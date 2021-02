Eines PIMEC presenta més de 200 avals per concórrer a les eleccions de PIMEC

eines d

Pere Barrios, en nom d'Eines PIMEC, ha fet entrega aquest matí dels avals necessaris per concórrer a les eleccions de la Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC). La candidatura independentista ha recollit més de 200 signatures amb un temps de rècord. Tot i això, continuarà recollint avals fins demà, divendres 12 de febrer, dia que finalitza el termini.

Eines PIMEC s'ha hagut de configurar amb poc temps, ja que l'actual direcció ha convocat les eleccions amb els terminis mínims per intentar evitar que cap altra candidatura tingués temps per presentar-s'hi. Tanmateix, Eines PIMEC ha aconseguit recollir els avals necessaris i forçar aquestes eleccions.

El candidat d'Eines PIMEC, Pere Barrios, ha celebrat que "després de tants anys es puguin fer unes eleccions a aquesta institució”. En aquest sentit, ha posat en dubte "l'ètica democràtica" de l'actual direcció de PIMEC.

Pere Barrios, ha explicat que "hem superat amb escreix les firmes requerides per poder concórrer a aquestes eleccions. Avui presentem més de 200 avals". Ha deixat clar que "volem una institució molt més forta, que tingui clar a què s'ha de dedicar i que no sigui tan gestora com fins ara".

Eines PIMEC, que és clarament independentista, aposta per una gestió democràtica i moderna que treballi per les necessitats de Catalunya.

L'Assemblea ha posat a disposició de la candidatura la seva estructura tècnica, la gran base d'associades i associats de la qual disposa i un seguit de recursos claus per garantir l'èxit d'aquest procés.