La CUP Tarragona aposta per potenciar les escoles de barri per acabar amb la segregació escolar

El Grup Municipal de la CUP proposa un canvi de paradigma pel que fa al model de gestió educatiu a Tarragona. Aquest ha d’implicar “una veritable política de xoc vers la segregació escolar potenciant les escoles de barri a través d’una injecció de recursos en projectes educatius, escola de pares i mares, reforç escolar, patis oberts i inversió en infraestructures”, ha explicat la consellera Eva Miguel. En aquest sentit, tant en els pressupostos del 2020 com els del 2021 “gràcies a la negociació amb la CUP es van incrementar les partides en projectes educatius, sobretot destinats a les escoles d’alta complexitat i pal·liar la bretxa digital”. La consellera Laia Estrada ha manifestat que és imprescindible realitzar campanyes en les que es fomenti l’escola de proximitat, l’escola de barri, “que és el que permet treballar per la inclusió, posar en valor la interculturalitat, lluitar per la cohesió social i evitar desplaçaments en cotxe que col·lapsen el centre de la ciutat”.

En aquest sentit, a dia d’avui hi ha sobre la taula el debat sobre la reestructuració de la zonificació escolar a Tarragona a proposta de una de les comissions de treball del Consell Escolar Municipal. La CUP manifesta que plantejar una nova zonificació com a solució contra la segregació escolar és “començar la casa per la teulada”. La proposta actual aposta per una reducció de zones, la qual enlloc de disminuir la segregació escolar fonamenta la matriculació en l’escola concertada. Tot i estar d’acord en que calen accions urgents per fer front a la segregació escolar, des de la CUP s’adverteix que aquest va lligada a la segregació urbanística que pateix la ciutat, d’aquesta manera, doncs, i en paraules de Laia Estrada “el debat que s’ha establert al voltant de la zonificació no és pas la solució del problema”.

Per últim, la CUP insisteix en reforçar les escoles de barri, que es dugui a terme el desplegament de camins escolars i la creació l’Observatori contra la Segregació Escolar, acords que contemplaven diverses mocions presentades per les anticapitalistes i aprovades pel Ple, però a les que no s’ha donat compliment.