Energia

La CUP proposa una transició energètica equilibrada cap a les renovables que passi per la creació de xarxes de consum local.

Davant la proliferació de projectes de centrals solars i eòliques arreu del territori, la CUP denuncia els interessos econòmics de les empreses privades que estan les estan promovent, especulant amb el sòl agrícola i amenaçant la conservació d’espais naturals, siguin protegits o no i impactes servers en el paisatge.

També denuncia que tots el projectes es volen construir a la Catalunya rural, lluny dels grans nuclis consumidors d’energia. Això suposa un alt cost en el transport, tant per les infraestructures necessàries com pel malbaratament d’energia que es perd pel camí.

Aquesta situació ja l’augurava la CUP-Crida Constituent el desembre del 2019, quan el Parlament aprovava el Decret Llei 16/2019 de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls de les energies renovables, al qual va ser l’únic grup parlamentari que hi va votar en contra. En aquell moment ja es denunciava que el decret estava fet d’esquena al territori i a les entitats ecologistes i que suposaria una situació incontrolable de proliferació de projectes merament especuladors i un canvi d’ús del sòl, encobert i sense control.

El anticapitalistes proposen l’aturada immediata d’aquests projectes i avançar cap a la transició energètica real a partir de la creació de xarxes de consum local on l’energia es produeixi allà on es consumeix i, sobretot, aposten per un altre model de transició energètica: cooperativa, col·laboradora i de comunitats energètiques.