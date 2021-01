en defensa del territori

La CUP porta a Antifrau el projecte BCN World

La CUP ha denunciat avui a l’Oficina Antifrau les presumptes irregularitats del Govern de la Generalitat en l’impuls del macrocomplex d’oci Bcn World, que s’ubicaria entre Vila-seca i Salou.

La formació ha criticat que la Generalitat actuï de promotora i creditora, avançant a través de l’Incasòl el 80% dels diners per efectuar la compra-venda d’uns terrenys destinats a un projecte nociu pel territori, que fomenta la ludopatia i la precarietat laboral. Per aquest motiu, la CUP considera que és una obligació pública investigar totes les operacions opaques que acompanyen aquest projecte i que qualifiquen de “rescat encobert” a l’entitat financera La Caixa.

En l’escrit que els anticapitalistes han presentat a l’Oficina Antifrau, posen en dubte l’obstinació del Consell Executiu en acordar successives pròrrogues per la compra dels terrenys i consideren que el motiu pot ser que es vulgui beneficiar algun dels actors implicats en aquesta operació. També asseguren que la forma en la que ha estat plantejada l’operació i com s’ha exterioritzat a través dels acords de govern, és per ella mateixa indiciària de prevaricació, ja que l’executiu hauria ordenat a l’INCASÒL una transacció que no entra dins les atribucions d’aquest ens públic i que és lesiva per a l’interès públic.