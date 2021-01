14-F

La CUP critica que l’ajornament electoral no vagi acompanyat de mesures sanitaries, socials i econòmiques

La CUP s’ha mostrat favorable a l’ajornament de les eleccions i proposa que es fixin el més aviat possible uns criteris objectivables basats en el nivell d’incidència i contagis, la RT, la saturació a UCIs i la sobrecàrrega de les treballadores de la salut, per determinar la nova data de les eleccions i evitar possibles usos partidistes. “El que no pot tornar a passar és que ens trobem a un mes de les eleccions amb la incertesa de no tenir uns criteris que ens determinin la data i s’aprofiti amb finalitats electoralistes”, ha assegurat Carles Riera.

La formació també considera que si s’ha arribat a la situació actual és per la improvisació i la manca de mesures sanitaries, socials i econòmiques del govern de JxCat i ERC i del govern de l’Estat espanyol. Per aquest motiu, exigeix habilitar i garantir mecanismes de control parlamentari al Govern durant aquest període, amb l’objectiu de fiscalitzar la seva acció en el terreny sanitari, socioeconòmic i democràtic.

Els anticapitalistes també reclamen la competència del Parlament sobre la decisió de la data i esperen que ni el govern de l’Estat, ni la judicatura, ni cap partit polític posi el debat competencial per sobre de la salut pública.